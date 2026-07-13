Зенит - Спартак, 18 июля: где смотреть матч за Суперкубок России, прогноз, составы

«Зенит» продолжает подготовку к новому сезону, который для него начнется матчем за Суперкубок России 18 июля в Нижнем Новгороде. В летний период 2026 года команда Сергея Семака провела уже пять товарищеских встреч, три из которых - с зарубежными гостями. Единственным соперником, которого питерцам не удалось обыграть, стал аргентинский клуб «Химнасия» из Ла-Платы — матч завершился ничьей (1:1). Остальных четырех оппонентов сине-бело-голубые одолели уверенно: «Ленинградец» — 4:0, махачкалинское «Динамо» — 2:0, ферганский «Нефтчи» — 4:1, «Црвену Звезду» – 3:1.

Обратим внимание на достаточно высокую результативность зенитовцев – к новой соревновательной кампании они явно набрали приличный ход. В ряду побед явно выделяется выигрыш у бессменного чемпиона Сербии последних лет. Только при счете 3:0 петербуржцы немного расслабились и позволили белградцам отыграть один мяч.

У «Спартака» разброс результатов в спаррингах более широкий. В двух последних москвичи даже не смогли поразить чужие ворота. Итог – нулевая ничья с «Рубином» и поражение от «Локомотива» (0:2). Возможно, Хуан Карлос Карседо умышленно темнил и не все игровые козыри и заготовки предъявил зрителю, а прежде всего – своему ближайшему оппоненту Сергею Семаку.