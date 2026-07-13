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ГлавнаяПрогнозыЗенит - Спартак, 18 июля: где смотреть матч за Суперкубок России, прогноз, составы

Зенит - Спартак, 18 июля: где смотреть матч за Суперкубок России, прогноз, составы

Обновлено:
Суперматч в Нижнем Новгороде!
Валентин Васильев
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В субботу, 18 июля, стартует новый футбольный сезон на высшем уровне в России. По традиции откроет его национальный Суперкубок. На этот раз за трофей поспорят самые популярные клубы страны – «Зенит» и «Спартак». Рассмотрим предложения крупнейших легальных букмекеров на игру в Нижнем Новгороде.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

18.07.2026, Сб

18:00 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 2.10

Х - 3.40

П2 - 3.60

Турнир: Суперкубок России

Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»575168231-273
«Спартак»685157273-231

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.07.2026«Зенит»

 

«Динамо» Мх

Товарищеский матч

12.07.2026«Зенит»

3:1

«Црвена Звезда»

Winline Суперсерия

08.07.2026«Зенит»

4:1

«Нефтчи»

Winline Суперсерия

05.07.2026«Зенит»

1:1

«Химнасия»

Winline Суперсерия

27.06.2026«Зенит»

4:0

«Ленинградец»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.07.2026«Локомотив»

2:0

«Спартак»

Товарищеский матч

08.07.2026«Спартак»

0:0

«Рубин»

Товарищеский матч

04.07.2026«Спартак»

3:2

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

02.07.2026«Спартак»

1:0

«Спартак» Кс

Товарищеский матч

24.05.2026«Спартак»

1:1, пен. 4:3

«Краснодар»

Кубок России

Прогноз на матч

«Зенит» продолжает подготовку к новому сезону, который для него начнется матчем за Суперкубок России 18 июля в Нижнем Новгороде. В летний период 2026 года команда Сергея Семака провела уже пять товарищеских встреч, три из которых - с зарубежными гостями. Единственным соперником, которого питерцам не удалось обыграть, стал аргентинский клуб «Химнасия» из Ла-Платы — матч завершился ничьей (1:1). Остальных четырех оппонентов сине-бело-голубые одолели уверенно: «Ленинградец» — 4:0, махачкалинское «Динамо» — 2:0, ферганский «Нефтчи» — 4:1, «Црвену Звезду» – 3:1.

Обратим внимание на достаточно высокую результативность зенитовцев – к новой соревновательной кампании они явно набрали приличный ход. В ряду побед явно выделяется выигрыш у бессменного чемпиона Сербии последних лет. Только при счете 3:0 петербуржцы немного расслабились и позволили белградцам отыграть один мяч.

У «Спартака» разброс результатов в спаррингах более широкий. В двух последних москвичи даже не смогли поразить чужие ворота. Итог – нулевая ничья с «Рубином» и поражение от «Локомотива» (0:2). Возможно, Хуан Карлос Карседо умышленно темнил и не все игровые козыри и заготовки предъявил зрителю, а прежде всего – своему ближайшему оппоненту Сергею Семаку.

Так или иначе, питерцы выглядят фаворитами в субботнем противостоянии. Полагаем, что чаша отправится в Северную столицу. На суммарный  успех чемпиона в БЕТСИТИ можно поставить по коэффициенту 1.61.

Бонусы на матч

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Трансляции

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
БЕТСИТИГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

Потери

«Зенит»: нет

«Спартак»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» – «Спартак»:

Позиция«Зенит»«Спартак»Позиция
Вратарь16. Адамов98. МаксименкоВратарь
Защитник4. Горшков68. ЛитвиновЗащитник
Защитник33. Нино3. ВуЗащитник
Защитник25. Андраде6. БабичЗащитник
Защитник31. Мантуан27. ДмитриевЗащитник
Полузащитник5. Барриос25. ПруцевПолузащитник
Полузащитник 8. Вендел18. УмяровПолузащитник 
Полузащитник20. Педро5. БаркоПолузащитник
Нападающий10. Глушенков10. МаркиньосПолузащитник
Нападающий17. Мостовой7. СолариПолузащитник
Нападающий7. Соболев9. УгальдеНападающий
Главный тренерСергей СемакХуан Карлос КарседоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

БЕТСИТИ установил высокие коэффициенты на все базовые исходы встречи: 2.10 на команду Семака, 3.40 – на ничью и 3.60 – на москвичей.

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Вопросы и ответы

Кто выиграет Суперкубок России?

Аналитики БК считают фаворитом игры действующего чемпиона России. Хотя относительно недавно, в марте 2025 г., красно-беле побеждали сине-бело-голубых – 2:1 на своем поле.

Будет ли матч «Зенит» – «Спартак» результативным?

В котировках на самые популярные варианты тотала разброс небольшой – от 1.97 на ТМ 2.5 до 1.85 на ТБ 2.5. Две последние встречи команд были низовыми (2:0 в пользу «Зенита» и 0:0).

Где купить билет на матч «Зенит» – «Спартак»?

Билеты на игру доступны как на официальных сайтах клубов-участников, так и не специализированных билетных сервисах.

 

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