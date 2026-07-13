Зенит - Спартак, 18 июля: где смотреть матч за Суперкубок России, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 18 июля, стартует новый футбольный сезон на высшем уровне в России. По традиции откроет его национальный Суперкубок. На этот раз за трофей поспорят самые популярные клубы страны – «Зенит» и «Спартак». Рассмотрим предложения крупнейших легальных букмекеров на игру в Нижнем Новгороде.
Турнир: Суперкубок России
Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|57
|51
|68
|231-273
|«Спартак»
|68
|51
|57
|273-231
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.07.2026
|«Зенит»
«Динамо» Мх
Товарищеский матч
|12.07.2026
|«Зенит»
3:1
«Црвена Звезда»
Winline Суперсерия
|08.07.2026
|«Зенит»
4:1
«Нефтчи»
Winline Суперсерия
|05.07.2026
|«Зенит»
1:1
«Химнасия»
Winline Суперсерия
|27.06.2026
|«Зенит»
4:0
«Ленинградец»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.07.2026
|«Локомотив»
2:0
«Спартак»
Товарищеский матч
|08.07.2026
|«Спартак»
0:0
«Рубин»
Товарищеский матч
|04.07.2026
|«Спартак»
3:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|02.07.2026
|«Спартак»
1:0
«Спартак» Кс
Товарищеский матч
|24.05.2026
|«Спартак»
1:1, пен. 4:3
«Краснодар»
Кубок России
«Зенит» продолжает подготовку к новому сезону, который для него начнется матчем за Суперкубок России 18 июля в Нижнем Новгороде. В летний период 2026 года команда Сергея Семака провела уже пять товарищеских встреч, три из которых - с зарубежными гостями. Единственным соперником, которого питерцам не удалось обыграть, стал аргентинский клуб «Химнасия» из Ла-Платы — матч завершился ничьей (1:1). Остальных четырех оппонентов сине-бело-голубые одолели уверенно: «Ленинградец» — 4:0, махачкалинское «Динамо» — 2:0, ферганский «Нефтчи» — 4:1, «Црвену Звезду» – 3:1.
Обратим внимание на достаточно высокую результативность зенитовцев – к новой соревновательной кампании они явно набрали приличный ход. В ряду побед явно выделяется выигрыш у бессменного чемпиона Сербии последних лет. Только при счете 3:0 петербуржцы немного расслабились и позволили белградцам отыграть один мяч.
У «Спартака» разброс результатов в спаррингах более широкий. В двух последних москвичи даже не смогли поразить чужие ворота. Итог – нулевая ничья с «Рубином» и поражение от «Локомотива» (0:2). Возможно, Хуан Карлос Карседо умышленно темнил и не все игровые козыри и заготовки предъявил зрителю, а прежде всего – своему ближайшему оппоненту Сергею Семаку.
Так или иначе, питерцы выглядят фаворитами в субботнем противостоянии. Полагаем, что чаша отправится в Северную столицу. На суммарный успех чемпиона в БЕТСИТИ можно поставить по коэффициенту 1.61.
«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|БЕТСИТИ
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Зенит»: нет
«Спартак»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» – «Спартак»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|16. Адамов
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|4. Горшков
|68. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|33. Нино
|3. Ву
|Защитник
|Защитник
|25. Андраде
|6. Бабич
|Защитник
|Защитник
|31. Мантуан
|27. Дмитриев
|Защитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|25. Пруцев
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Педро
|5. Барко
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Глушенков
|10. Маркиньос
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Мостовой
|7. Солари
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Соболев
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Хуан Карлос Карседо
|Главный тренер
БЕТСИТИ установил высокие коэффициенты на все базовые исходы встречи: 2.10 на команду Семака, 3.40 – на ничью и 3.60 – на москвичей.
💰 Получить фрибет от «Бетсити»
Аналитики БК считают фаворитом игры действующего чемпиона России. Хотя относительно недавно, в марте 2025 г., красно-беле побеждали сине-бело-голубых – 2:1 на своем поле.
В котировках на самые популярные варианты тотала разброс небольшой – от 1.97 на ТМ 2.5 до 1.85 на ТБ 2.5. Две последние встречи команд были низовыми (2:0 в пользу «Зенита» и 0:0).
Билеты на игру доступны как на официальных сайтах клубов-участников, так и не специализированных билетных сервисах.