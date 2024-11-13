Что такое географический диктант и как принять в нем участие

Что такое географический диктант и как принять в нем участиеПросветительская акция проводится с 2015 года
Всероссийский географический диктант – это ежегодное образовательное мероприятие Русского географического общества (РГО). Впервые оно было проведено в 2015 г. С тех пор участниками акции побывали более 3,6 млн человек в 129 странах. Организаторы подчеркивают, что ее основная цель – популяризация географических знаний и привлечение внимания к науке, национальному достоянию России, ее природным богатствам и уникальным ландшафтным особенностям.
В 2024 г. географический диктант пройдет в очном формате 16 и 17 ноября (на выбор организатора площадки). Участникам доступно более 10000 мест проведения акции. Испытание стартует в 12:00 по местному времени. Проверить себя в онлайн-формате можно будет 16 ноября с 12:00 до 13:00.
Как появился географический диктант
В 2014 г. на XV съезде РГО президент Владимир Путин предложил проводить общенациональное добровольное тестирование по географии.
Первая акция состоялась 1 ноября 2015 г. С тех пор диктант расширял свои границы: в 2017 г. он стал международным, спустя год появился онлайн-формат, в 2019 г. задания начали переводить на дополнительные иностранные языки. В 2020 г. из-за пандемии COVID-19 акция прошла преимущественно в дистанционном формате. В 2021 г. диктант писали на всех континентах мира, в том числе в Антарктиде, и даже на Международной космической станции (МКС).
В 2023 г. очно и дистанционно в нем приняли участие более 350 000 человек из 110 стран мира, включая Россию. Испытание проходило на 9156 площадках. «Голосами» диктанта выступили телеведущая Анастасия Чернобровина, актер Дмитрий Харатьян и певец Олег Газманов. Участников приветствовали члены экипажа МКС и представители самых ярких площадок акции.
Как проходит географический диктант
Принять участие в акции могут как жители России, так и граждане других стран, говорящие и пишущие на русском языке или на языке, на который переведен один из вариантов диктанта. Найти место проведения можно на официальном сайте dictant.rgo.ru в разделе «География диктанта». Мероприятие проходит на базе учебных заведений, библиотек, домов культуры, музеев, воинских частей и других организаций, а также за границей – на площадках центров РГО за рубежом, географических обществ, объединений соотечественников и представительств российских компаний.
Традиционно диктант представлен в четырех вариантах, разделенных на две части. Первая часть, состоящая из 10 вопросов, направлена на проверку базовых знаний по географии и содержит общеизвестные факты. Во второй части из 30 вопросов необходимо применять образное мышление, логику и эрудицию.
В 2024 г. 90% заданий для географического диктанта составили не профессионалы, а авторы-любители из 18 стран. Они прислали их в рамках конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта». Одним из голосов диктанта в этом году стала актриса Мария Аронова, отметившая высокий уровень географических знаний авторов вопросов.
До 15 ноября любой желающий может пройти демоверсию диктанта на сайте акции и оценить уровень сложности заданий. А 17 ноября в 14:00 по московскому времени стартует экстра-вариант диктанта – для тех, кто хочет дополнительно проверить свои знания.
Чтобы написать диктант онлайн, нужно выбрать любую площадку, указанную на сайте dictant.rgo.ru, и зарегистрироваться на ней в качестве участника. Испытание будет проходить по местному времени площадки. После участия каждому написавшему будет присвоен индивидуальный номер, с помощью которого 12 декабря на портале акции можно будет узнать личный результат.