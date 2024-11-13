Что такое географический диктант и как принять в нем участие

Первая акция состоялась 1 ноября 2015 г. С тех пор диктант расширял свои границы: в 2017 г. он стал международным, спустя год появился онлайн-формат, в 2019 г. задания начали переводить на дополнительные иностранные языки. В 2020 г. из-за пандемии COVID-19 акция прошла преимущественно в дистанционном формате. В 2021 г. диктант писали на всех континентах мира, в том числе в Антарктиде, и даже на Международной космической станции (МКС).