Доход Oracle от контрактов в госсекторе вырос на 26%

Крупнейшим покупателем Oracle портал TAdviser называет «Ростелеком»
Paul Sakuma / AP
В прошлом году 50 крупнейших закупок на конкурсах российскими госзаказчиками продуктов американской корпорации Oracle в сумме составили 4,3 млрд руб., подсчитал аналитический портал TAdviser. По подсчетам аналитиков, это на 26% больше, чем в 2015 г., говорится в сообщении портала. По мнению главного редактора портала Александра Левашова, эта сумма близка к реальному объему госзакупок: за пределами 50 крупнейших закупок находятся конкурсы на общую сумму в 400 млн руб. Левашов оговаривается: в рейтинг включена объявленная в прошлом году закупка Московского метрополитена, итоги которой до сих пор не подведены.