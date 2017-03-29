ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4290 от 29.03.2017 под заголовком: Госкомпании предпочитают Oracle

Доход Oracle от контрактов в госсекторе вырос на 26%

Основными потребителями были госкомпании, подсчитал портал TAdviser
Крупнейшим покупателем Oracle портал TAdviser называет «Ростелеком»
Крупнейшим покупателем Oracle портал TAdviser называет «Ростелеком»
Paul Sakuma / AP

В прошлом году 50 крупнейших закупок на конкурсах российскими госзаказчиками продуктов американской корпорации Oracle в сумме составили 4,3 млрд руб., подсчитал аналитический портал TAdviser. По подсчетам аналитиков, это на 26% больше, чем в 2015 г., говорится в сообщении портала. По мнению главного редактора портала Александра Левашова, эта сумма близка к реальному объему госзакупок: за пределами 50 крупнейших закупок находятся конкурсы на общую сумму в 400 млн руб. Левашов оговаривается: в рейтинг включена объявленная в прошлом году закупка Московского метрополитена, итоги которой до сих пор не подведены.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике