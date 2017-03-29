Доход Oracle от контрактов в госсекторе вырос на 26%

В прошлом году 50 крупнейших закупок на конкурсах российскими госзаказчиками продуктов американской корпорации Oracle в сумме составили 4,3 млрд руб., подсчитал аналитический портал TAdviser. По подсчетам аналитиков, это на 26% больше, чем в 2015 г., говорится в сообщении портала. По мнению главного редактора портала Александра Левашова, эта сумма близка к реальному объему госзакупок: за пределами 50 крупнейших закупок находятся конкурсы на общую сумму в 400 млн руб. Левашов оговаривается: в рейтинг включена объявленная в прошлом году закупка Московского метрополитена, итоги которой до сих пор не подведены.

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