Россияне покупают дорогие смартфоны в сети

Это следует из отчета компании – партнера нескольких ритейлеров («Ведомости» ознакомились с документом). Средняя цена смартфона, проданного в России через интернет в феврале 2017 г., составила чуть менее 15 600 руб. В офлайновых магазинах этот показатель был на 27,5% ниже – 12 197 руб. Все дело в том, что в офлайне выше доля продаж дешевых смартфонов. Если в обычных магазинах 61% продаж в штуках пришелся на аппараты стоимостью до 10 000 руб., то в сети – только 46%. Во всех остальных ценовых категориях онлайн-магазины выигрывают у традиционной розницы, говорится в отчете.

Содержащиеся в документе данные подтвердил представитель МТС Дмитрий Солодовников. В целом они верны, добавляет его коллега из «М.видео» Валерия Андреева.

Премиальные смартфоны клиенты действительно предпочитают покупать онлайн – это связано с тем, что их поклонники более технологически подкованы и чаще совершают покупки через интернет в принципе, передал «Ведомостям» исполнительный вице-президент «Евросети» Виктор Луканин.

Средний чек на смартфоны в интернет-магазинах выше за счет более высокой доли в их продажах дорогих моделей, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Это происходит, потому что покупатели экономят, приобретая дорогие аппараты в интернет-магазинах. Скидка по сравнению с офлайн-розницей может составлять 5–10%, т. е. несколько тысяч рублей, объясняет он. Дешевых аппаратов в обычных салонах связи продается больше, поскольку потребители предпочитают сравнивать и выбирать их, тогда как об особенностях и характеристиках высокобюджетных флагманских моделей они, как правило, осведомлены заранее, говорит Муртазин.

Средняя цена купленного на svyaznoy.ru смартфона на 60% выше, чем в офлайновых магазинах, говорит представитель «Связного» Сергей Тихонов. Как правило, пользователи дорогих смартфонов ждут новинки и настроены их приобрести без «знакомства» в магазине, отмечает он. К тому же они стремятся получить устройства быстро и наиболее удобным способом, не тратя время на поиск в салонах, отмечает Тихонов.

Средний чек в интернет-магазине МТС на 11% выше, чем в рознице, говорит Солодовников. Объясняется это тем, что в интернет-магазине 46% продаж приходится на смартфоны от 10 000 руб., а в офлайн- и онлайн-рознице они занимают 35%, утверждает он.

То, что доля дорогих аппаратов в онлайн-продажах выше, чем в обычных магазинах, может быть следствием того, что покупки через интернет более популярны в крупных городах, где выше платежеспособный спрос, считает Андреева. Кроме того, в интернете покупки чаще делают любители новинок, отмечает она. При этом она уверяет, что в офлайн-магазинах «М.видео» доля смартфонов дороже 40 000 руб. почти втрое выше, чем в среднем по рынку, – за счет ассортимента и кредитных предложений.

Структура продаж смартфонов в онлайне и традиционной рознице существенно зависит от бренда. Например, если доля смартфонов Samsung в традиционной рознице в феврале 2017 г. составила 25%, то в интернет-магазинах – только 17%. Доля Apple – 10 и 15%, китайской Huawei (с суббрендом Honor) – 8 и 11% соответственно.

Но при этом онлайн-розница пока неспособна кардинально поколебать позиции традиционных магазинов. Ведь ее доля в продаже смартфонов в феврале 2017 г. составляла всего около 10%. При этом за год с февраля 2016 г. она практически не изменилась. Если прибавить к этому онлайн-продажи небольших региональных магазинов и смартфоны, купленные в зарубежных интернет-магазинах, то доля онлайн-продаж в общих продажах смартфонов может составлять до 18%, говорил Муртазин. Доля интернет-магазинов в выручке от продаж смартфонов в России в феврале 2016 г. – феврале 2017 г. колебалась (в зависимости от месяца) в диапазоне от 11 до 14%.