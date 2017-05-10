ФАС получила ходатайство на покупку 65,43% акций РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство о покупке 65,43% акций холдинга РБК, заявление было подано 28 апреля 2017 г., рассказал «Ведомостям» начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Николай Карташов. Кто подал ходатайство, Карташов не сказал. «Все дальнейшие комментарии после вынесения решения», – сказал он.

В начале апреля стало известно, что основной владелец РБК Михаил Прохоров принципиально договорился о продаже этого актива основателю группы ЕСН Григорию Березкину. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близкие к продавцу и к консультантам сделки. По информации одного из них, сделка могла быть подписана до 1 мая. Сам Березкин в середине апреля подтвердил, что интересуется покупкой РБК, и говорил «Интерфаксу», что сделка может быть подписана в течение двух недель. Но в начале мая источник, близкий к покупателю, говорил, что сделка пока не подписана. Сегодня тот же источник подтвердил «Ведомостям», что это структуры Березкина подали ходатайство в ФАС. По его словам, сделка находится «в процессе», никаких дополнительных подробностей он не сообщил. Березкин не ответил на звонок «Ведомостей», его представитель отказался от комментариев. Один из источников «Ведомостей» прежде сообщал, что медиахолдинг может обойтись Березкину в $50 млн. Это в несколько раз меньше суммы, которую сейчас РБК должен структурам своего владельца. Forbes писал, что торговля ведется в диапазоне $40–100 млн.

В качестве консультанта этой сделки выступает «ВТБ капитал», говорили тогда собеседники «Ведомостей», еще один источник уточнил, что «ВТБ капитал» – организатор сделки, группа сама нашла покупателя. Представитель ВТБ это не комментировал.

Впервые сообщения о планах Прохорова продать РБК и другие российские активы стали поступать весной 2016 г., после того как медиахолдинг покинули многие журналисты во главе с шеф-редактором объединенной редакции РБК Елизаветой Осетинской и главным редактором сайта РБК Романом Баданиным. Это произошло после того, как гендиректор РБК Николай Молибог настоял на увольнении главного редактора газеты РБК Максима Солюса. Журналисты РБК были уверены, что отставка Солюса произошла из-за давления чиновников, недовольных независимой редакционной политикой издания и его расследованиями, в частности о семье президента России Владимира Путина. Теперь редакцией РБК руководят Елизавета Голикова и Игорь Тросников.

В конце лета 2016 г. источники «Ведомостей», близкие к Прохорову, и руководители двух медиахолдингов рассказали, что покупателей на РБК не нашлось и переговоры о продаже приостановлены. Тогда два собеседника «Ведомостей» уточняли, что Прохоров готов продать РБК за $250 млн (включая долг на $200 млн). Один из собеседников «Ведомостей» знает, что Березкин собирается купить РБК за сумму существенно меньше $200 млн.

Березкин и Молибог пока не ответили на звонки «Ведомостей».