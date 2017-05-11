«Вымпелком» уберег мобильную выручку от падения

Доходы «Вымпелкома» от услуг мобильной связи второй квартал подряд показывают рост. В I квартале 2017 г. показатель вырос год к году на 1% до 52,3 млрд руб., говорится в сообщении Veon, материнской компании оператора. В IV квартале доходы оператора от услуг мобильной связи показали незначительный рост — тогда они выросли год к году на 0,3% до 55,8 млрд. руб.

Рост показателя обусловлен ростом выручки от мобильного интернета, дополнительных услуг (Value added services, VAS) и интерконнекта, говорится в сообщении оператора. Основная причина роста — в увеличении выручки от передачи данных, которая, в свою очередь, росла за счет увеличения количества интернет-пользователей, перехода на пакетные тарифные планы и общего потребления мобильного интернета, говорит представитель оператора Анна Айбашева. Средний месячный счет абонента (ARPU) «Вымпелкома» вырос на 3% год к году — c 293 до 302 руб. Показатель вырос за счет деятельности по упрощению тарифов, мероприятий по увеличению продаж и увеличения доли пакетных предложений внутри клиентской базы, объясняет представитель оператора Анна Айбашева.

Общая выручка оператора снизилась на 2,1% год к году до 64,5 млрд руб. Макроэкономические условия и рубль продолжили стабилизироваться в I квартале, а вот конкурентные условия на российском рынке связи остаются сложными, констатируется в сообщении Veon. Снижение доходов ростом проникновения конвергентного продукта в клиентскую базу, а также с укреплением рубля по отношению к валютным контрактам. Одной из основных причин слабой динамики стало и падение выручки от фиксированного бизнеса. Выручка «Вымпелкома» в фиксированном сегменте в I квартале продолжила снижаться и в этот раз сократилась на 14,6% до 9,7 млрд руб.

Показатель EBITDA в I квартале уменьшился на 1,4% до 24 млрд руб. При этом рентабельность по EBITDA осталась без изменений — показатель вырос на 0,3 п. п. до 37,3%. Абонентская база «Вымпелкома» в IV квартале сократилась год к году на 1,2% до 57 млн контрактов. Основную причину снижения базы оператор видит в уменьшении количества клиентов-мигрантов, говорится в сообщении Veon. В России проникновение мобильной связи превышает 100%, и поэтому теперь оператор меньше внимания обращает на свою долю по количеству абонентов и фокусируется на росте своей доли по доходам, осенью 2016 г. предупреждала в своем отчете материнская компании «Вымпелкома».

Возможно, рост мобильной выручки «Вымпелкома» подтвердит тезис об улучшении конкурентной ситуации в целом по рынку, но нужно подождать результатов остальных операторов, говорит аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. В предыдущем квартале показатель вырос только на 0,3%, а значит, динамика пусть немного, но все-таки улучшается. Во многом это связано с переходом абонентов на пользование более дорогими пакетными тарифами в связи с ростом потребления мобильного интернета. Кроме того, ARPU мог увеличиться за счет оттока абонентов-мигрантов, у которых этот показатель меньше.