Совет директоров МГТС рекомендовал собранию акционеров выплатить 22,2 млрд руб. в виде дивидендов, следует из сообщения оператора. Это на 75% больше, чем чистая прибыль МГТС за 2016 г. (12,6 млрд руб. по РСБУ). За 2016 г. МГТС заплатит рекордные дивиденды. Предыдущий дивидендный рекорд МГТС поставила в прошлом году, выплатив акционерам чуть более 21 млрд руб., что также сопоставимо с чистой прибылью оператора за два года. Ранее дивиденды МГТС были скромнее. В 2013 и 2014 гг. МГТС выплатила акционерам 2,43 млрд и 1,75 млрд руб., т. е. чуть более 10% прибыли, а в 2011-2012 гг. не платила их вообще. Компания аккумулировала средства для строительства новой оптико-волоконной сети GPON в Москве (оно началось в 2011 г.), объясняла ранее представитель МГТС Татьяна Мартьянова.

Выплатить щедрые дивиденды, как и год назад, МГТС позволяет нераспределенная чистая прибыль: на конец 2016 г. она составила 48,2 млрд руб., следует из сообщения МГТС. Накопить их позволило завершение строительства GPON сети (стоимость этого проекта в 2011-2015 гг. МГТС оценивала в 55 млрд руб.) и сокращение капитальных затрат оператора, следует из материалов оператора. Из отчетности компании следует, что в 2014 г. они составили чуть менее 12 млрд руб., в 2015 г. — около 9 млрд руб., в 2016 г. — около 7 млрд руб.

Почти все дивиденды МГТС (около 21 млрд руб.) получат ее материнская МТС и ее «дочка» «Система-инвенчур», вместе контролирующие почти 95% уставного капитала МГТС, отмечает аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин. МТС и «Система» в последнее время активно монетизируют актив, который ранее инвестировал почти весь свой операционный денежный поток в основные средства, развивая GPON в Москве, рассуждает он. Нигматуллин прогнозирует, что компания с высокой вероятностью в долгосрочной перспективе будет выплачивать своим акционерам не менее 15-18 млрд руб. в год. Дивидендные выплаты будут поддерживать как ее котировки, так и котировки МТС, считает он.

После объявления о выплате рекордных дивидендов и обыкновенные, и привилегированные акции МГТС на Московской бирже к 13.00 подорожали почти 40%. Капитализация МГТС достигла исторического максимума — 118,4 млрд руб.

В апреле 2016 г. совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2016–2019 гг., согласно которой компания будет выплачивать акционерам ежегодно 25–26 руб. на акцию двумя полугодовыми платежами. Минимальный уровень выплат не будет ниже 20 руб. на акцию, говорится в ней. Исходя из этого общая годовая сумма дивидендных выплат ежегодно должна составлять 50–52 млрд руб. В апреле 2016 г. совет директоров МТС рекомендовал выплатить в виде дивидендов 31,2 млрд руб.

Деньги МГТС еще могут понадобиться, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Например, МГТС начинает экспансию на рынок ближнего Подмосковья и новой Москвы (территории, вошедшие в черту города с 1 июля 2012 г.), отмечает он. Кроме того, в начале 2017 г. представители МГТС говорили о планах модернизации сети GPON, уже работающей в Москве, напоминает Мирзабеков. Но даже рекордные дивиденды вряд ли повлияют на бюджет этих проектов: инвестиционных ресурсов МГТС должно хватить для их реализации, прогнозирует он.

По предварительным планам МГТС, ее сетью к 2020 г. будет охвачено около 300 000 домохозяйств Подмосковья, к ней будет подключено около 100 000 абонентов — в первую очередь ШПД. Бюджет проекта до конца 2020 г. может составить около 1,2 млрд руб., говорила ранее Мартьянова. А бюджет проекта для массового перевода всей сети GPON и ее абонентов на новый стандарт может составить до 10 млрд руб., говорил в начале 2017 г. технический директор МГТС Александр Трохин.