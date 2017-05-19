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Google стал владельцем домена gmail.ru

Этим доменом и товарным знаком больше 10 лет владела веб-студия «Сема.ру»

Американская Google приобрела домен gmail.ru, рассказал доменный инвестор Павел Гросс-Днепров. По его информации, домен был переоформлен на Google сегодня, а ранее им владела веб-студия «Сема.ру». По данным сервиса Whois, gmail.ru действительно теперь принадлежит Google Inc., а последнее обновление в информации по домену произошло сегодня, 19 мая.

«Сема.ру» владела доменом gmail.ru c 2003 г., писали ранее «Ведомости», и на этом домене тоже работал почтовый сервис. Более того, эта веб-студия в 2006 г. зарегистрировала в Роспатенте одноименный товарный знак. Гендиректор «Сема.ру» рассказывал тогда «Ведомостям», что почтовая служба Gmail.ru заработала намного раньше Gmail.com, поэтому шансов у Google отсудить этот домен мало.

Источник в интернет-компании знает, что Google приобрела gmail.ru примерно за $10 000. Если цена такова, то она очень адекватна, особенного для такого гиганта, как Google, считает Гросс-Днепров. Сам он оценивает стоимость такого домена в $100 000.

«Так как была зарегистрирована торговая марка в 2006 г. и домен использовался по назначению, то вероятность отсудить его была ничтожно мала», - считает Гросс-Днепров. К тому же, сам домен появился до появления почты от Google. В последнее время международные компании при заходе на российский рынок чаще покупают доменные имена в зоне .ру, нежели отбирают их, говорит собеседник «Ведомостей».

Представитель Google пока не ответил на запрос, представитель «Сема.ру» не ответил на звонок.

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