Провайдеры могут работать в домах без согласия собственников жилья

Так решил Арбитражный суд Москвы, отклонивший иск к «Вымпелкому»

Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Кабели – частное дело

Московские власти давно пытаются избавиться от избытка проводов между жилыми домами Евгений Разумный / Ведомости

Управляющие компании не вправе запрещать работать в жилых домах операторам, не заручившимся согласием двух третей собственников жилья. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы, отклонившего иск ГБУ «Жилищник» района Чертаново Центральное к «Вымпелкому».