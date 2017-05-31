Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Кабели – частное дело
Провайдеры могут работать в домах без согласия собственников жилья
Так решил Арбитражный суд Москвы, отклонивший иск к «Вымпелкому»
- Валерий Кодачигов
- / Ведомости
Московские власти давно пытаются избавиться от избытка проводов между жилыми домами
Евгений Разумный / Ведомости
Управляющие компании не вправе запрещать работать в жилых домах операторам, не заручившимся согласием двух третей собственников жилья. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы, отклонившего иск ГБУ «Жилищник» района Чертаново Центральное к «Вымпелкому».
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