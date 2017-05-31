Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Кабели – частное дело

Провайдеры могут работать в домах без согласия собственников жилья

Так решил Арбитражный суд Москвы, отклонивший иск к «Вымпелкому»

Управляющие компании не вправе запрещать работать в жилых домах операторам, не заручившимся согласием двух третей собственников жилья. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы, отклонившего иск ГБУ «Жилищник» района Чертаново Центральное к «Вымпелкому».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике