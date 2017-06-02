Досуг

«Каннские львы» станут скромнее

Организаторы ограничат роскошные вечеринки на яхтах на фоне тяжелой ситуации в рекламной отрасли

Организаторы международного фестиваля рекламы «Каннские львы» в этом году вводят новые ограничения на вход яхт в бухту, а также принимают другие меры для борьбы с тем, что они называют «неподобающим» и «неприятным» поведением во время фестиваля.

Организатор фестиваля компания Ascential впервые за 64-летнюю историю «Львов» заключила с властями города соглашение о выделении части акватории порта для частного доступа. Этот шаг скорее всего благосклонно воспримут некоторые топ-менеджеры рекламных и медиакомпаний, ранее выступавшие за усиление контроля над проходящими в Каннах вечеринками.

В прошлом году празднования на яхтах, стоящих в бухте во время фестиваля, были «чрезмерными», что «не соответствует фирменному стилю фестиваля», рассказал Financial Times генеральный директор Ascential Дункан Пэйнтер. В качестве примера такого «неприятного» поведения он привел прошлогодние вечеринки на двух роскошных яхтах, нанятых британской газетой Daily Mail. По словам Пэйнтера, клиенты просили его усмирить праздновавших. «Вечеринка продолжалась 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Это не то, что мы хотели видеть на нашем фестивале. Он посвящен работе и качественному творчеству. Нам нужны стиль и достоинство, соответствующие отрасли, в которой мы работаем», – заявил он.

Тот, кто захочет арендовать яхту и пришвартовать ее у причала Альберта Эдуарда рядом с каннским Дворцом фестивалей, чтобы принимать гостей и клиентов, в этом году должен будет купить у организаторов «Каннских львов» официальный пропуск как на судно, так и на всех людей, которые будут находиться на борту. Новые правила также обяжут гостей фестиваля покупать пропуск или регистрироваться у организаторов для получения доступа в некоторые отели Канн.

Лучшие яхты мира

Фестиваль «Каннские львы» пройдет в июне. Ожидается, что в его работе примут участие такие звезды, как актриса Хелен Миррен и голливудский режиссер Рон Ховард. Стоимость пропуска для гостей фестиваля может составить 5215 евро на человека.

Вечеринки на яхтах Daily Mail были одной из достопримечательностей «Каннских львов» на протяжении последних трех лет. В продвижении газет группы DMGT и ее веб-сайта Mail Online принимали участие Ким Кардашьян, Стинг и другие звезды первой величины.

Однако в этом году Daily Mail решила не принимать участия в фестивале. «Нет сомнения, что нас там будет очень не хватать. Но мы очень счастливы, что приняли такое мудрое решение не инвестировать в фестиваль в этом году», – говорится в заявлении Daily Mail.

Как и другие издатели газет, DMGT пострадала от резкого снижения выручки от рекламы в печатных СМИ. На прошлой неделе компания сообщила, что продажи печатной рекламы в ее газетах упали на 12% за период с октября 2016 г. по март 2017 г. При этом продажи онлайн-рекламы за тот же период выросли на 19%.

В любом случае ожидалось, что в этом году фестиваль «Каннские львы» пройдет скромнее, чем раньше. Рекламная отрасль переживает непростые времена: крупнейшие заказчики, например Procter & Gamble, сокращают рекламные бюджеты, а агентства пытаются адаптироваться к растущему влиянию технологических гигантов, таких как Google и Facebook.

Мартин Соррелл, генеральный директор крупнейшей рекламной компании в мире WPP, в прошлом году давал понять, что она может пересмотреть подход к фестивалю в Каннах. «Наряду с Effie [награда за достижения в области рекламы] Канны остаются самым важным событием и признанием того, что мы делаем. Но я не думаю, что отрасль получает какие-то преимущества от раздутых расходов на фестиваль», – говорил он.

По словам Пэйнтера, новые ограничения были введены в том числе и для обеспечения безопасности более чем 30 000 гостей, обычно собирающихся на фестивале в Каннах. Но и нынешнее состояние рекламного рынка сыграло свою роль, признает он. «Канны — это праздник. Но когда мы видим такие излишества, как в прошлом году, это просто не соответствует той ситуации, в которой сейчас находится отрасль», – говорит Пэйнтер.

Перевела Надежда Беличенко

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике