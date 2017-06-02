«Каннские львы» станут скромнее

Вечеринки с участием звезд (на фото – Ким Кардашьян) на яхтах, арендованных Daily Mail, вызвали неудовольствие участников и организаторов фестиваля рекламы в Каннах Richard Bord / Getty Images

Организаторы международного фестиваля рекламы «Каннские львы» в этом году вводят новые ограничения на вход яхт в бухту, а также принимают другие меры для борьбы с тем, что они называют «неподобающим» и «неприятным» поведением во время фестиваля.

Организатор фестиваля компания Ascential впервые за 64-летнюю историю «Львов» заключила с властями города соглашение о выделении части акватории порта для частного доступа. Этот шаг скорее всего благосклонно воспримут некоторые топ-менеджеры рекламных и медиакомпаний, ранее выступавшие за усиление контроля над проходящими в Каннах вечеринками.

В прошлом году празднования на яхтах, стоящих в бухте во время фестиваля, были «чрезмерными», что «не соответствует фирменному стилю фестиваля», рассказал Financial Times генеральный директор Ascential Дункан Пэйнтер. В качестве примера такого «неприятного» поведения он привел прошлогодние вечеринки на двух роскошных яхтах, нанятых британской газетой Daily Mail. По словам Пэйнтера, клиенты просили его усмирить праздновавших. «Вечеринка продолжалась 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Это не то, что мы хотели видеть на нашем фестивале. Он посвящен работе и качественному творчеству. Нам нужны стиль и достоинство, соответствующие отрасли, в которой мы работаем», – заявил он.

Тот, кто захочет арендовать яхту и пришвартовать ее у причала Альберта Эдуарда рядом с каннским Дворцом фестивалей, чтобы принимать гостей и клиентов, в этом году должен будет купить у организаторов «Каннских львов» официальный пропуск как на судно, так и на всех людей, которые будут находиться на борту. Новые правила также обяжут гостей фестиваля покупать пропуск или регистрироваться у организаторов для получения доступа в некоторые отели Канн.

Лучшие яхты мира

Boat International Media Ltd Лучшей моторной яхтой 2016 г. по версии премии World Superyacht Awards признана Dilbar - яхта, по информации СМИ принадлежащая совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову. За этот титул соревновались девять яхт - победителей в своих категориях. Dilbar оказалась «лучшей из лучших», приведено мнение жюри на сайте премии. Премия World Superyacht Awards вручается ежегодно. Помимо главного победителя жюри выбирает лучшие яхты разных типов (водоизмещающие, полуводоизмещающие и парусные) в нескольких категориях. В жюри входят нынешние и бывшие владельцы суперъяхт, состав жюри меняется 1/16 Boat International Media Ltd Еще одна победа Dilbar - в категории «Яхты водоизмещением более 3000 тонн». Dilbar - самая вместительная яхта в мире (водоизмещением 15 917 т) и четвертая в мире по длине (156-157 м). Яхта построена верфью Lurssen и спущена на воду в 2016 г., она рассчитана на 40 гостей и 80 членов эпипажа. СМИ оценивают ее примерно в $600 млн 2/16 Boat International Media Ltd Остальные победители в классе водоизмещающих яхт. Водоизмещение от 1500 до 2999 т - Cloudbreak. 72,5-метровая яхта была спроектирована с учетом пожелания владельца заниматься экстремальными видами спорта на суше и на море. Еще одна награда Cloudbreak - премия The Showboat Design Awards - 2017 в номинации «Лучшее планировочное решение и дизайн интерьера» для яхт водоизмещением более 500 т 3/16 Boat International Media Ltd Моторные яхты водоизмещением от 500 до 1499 т - Joy. 70-метровая яхта построена в 2016 г. верфью Feadship. По информации yachtcharterfleet.com, стоимость недельной аренды составляет $261 000 4/16 Boat International Media Ltd Boat International Media Ltd Водоизмещение меньше 500 т и длина свыше 43 м - La Passion. 46-метровая яхта построена верфью Sarp Yachts в 2016 г. В 2017 г. яхта также стала финалистом премии Showboats Design Awards - 2017 в номинациях «Лучший интерьер» и «Лучший экстерьер» среди моторных яхт 5/16 Boat International Media Ltd Водоизмещение меньше 500 т и длина от 30 до 42,9 м - 42,2-метровая яхта X, спущенная на воду верфью Sanlorenzo в 2016 г. Рассчитанная на 12 пассажиров яхта не сдается в аренду, ориентировочная стоимость аналогичных яхт, также построенных Sanlorenzo, - около $10-13 млн 6/16 Boat International Media Ltd Еще один российский лауреат World Superyacht Awards - Galactica Super Nova, принадлежащая президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову. Она признана лучшей в классе «Полуводоизмещающие моторные яхты длиной более 50 м». Яхты такого типа совмещают преимущества планирующих и водоизмещающих корпусов, что позволяет им развивать большую скорость и быть менее подверженными качке. 70-метровая Galactica Super Nova, построенная в 2016 г., пока является самой большой яхтой, построенной на верфи Heesen. Еще одну награду Galactica Super Nova завоевала на премии Showboats Design Awards. Там отметили ее архитектурное решение. Любопытно, что жюри Showboats Design Awards номинировало яхту в классе не полуводоизмещающих, а водоизмещающих судов. По информации профильных сайтов, Galactica Super Nova не сдается в аренду 7/16 Boat International Media Ltd Остальные победители в классе полуводоизмещающих моторных яхт. Длина 40-49,9 м - Amore Mio. По информации boatinternational.com, стоимость 45-метровой Amore Mio составляет 25,9 млн евро 8/16 Boat International Media Ltd Длина 34-39,9 м - Gipsy. 35,3-метровая яхта, созданная Otam, была представлена публике на Monaco Yacht Show - 2016 и пока не предлагается в аренду 9/16 Boat International Media Ltd Длина 30-33,9 м - Botti. 32,2-метровая яхта, построенная верфью Monte Carlo Yachts, рассчитана на восемь пассажиров. По информации yachtworld.com, примерная стоимость аналогичных яхт, также построенных Monte Carlo Yachts, составляет $9-10 млн 10/16 Boat International Media Ltd Лучшей парусной яхтой года названа Sybaris, построенная верфью Perini Navi в 2016 г. по заказу американского бизнесмена Билла Друкера. Площадь парусов Sybaris — 3000 кв. м, длина корпуса — 70 м. Яхта рассчитана на длительные круизы. Sybaris предназначена для личного пользования и не сдается в аренду, указано на yachtcharterfleet.com 11/16 Boat International Media Ltd К участию в премии допускаются яхты, спущенные на воду в течение года до момента подачи заявок. Исключения - участники в категориях «Перестроенная яхта» и "Переоборудованная яхта". Перестроенной считается яхта с существенными техническими изменениями. В этом году приза удостоилась 77-метровая Legend, впервые спущенная на воду 34 года назад. За прошедшее время яхту дважды реновировали, она сменила несколько владельцев и пять имен. Последние изменения Legend проводились, чтобы яхта стала пригодной для арктических экспедиций и соответствовала требованиям классов Lloyds A1 Ice Class и Polar, указано на сайте премии. Также новые владельцы повысили комфортность яхты - на борту установили вертолетную площадку и бассейн на 16 человек, для которого корпус яхты удлинили на 3,6 м. При этом все изменения проведены в соответствии с требованиями SOLAS - международной конвенции по охране человеческой жизни на море 12/16 Boat International Media Ltd Переоборудованной жюри премии называют яхту с декоративными изменениями. Победитель-2016 - лодка Aquila. Из числа других претендентов на награду ее выделила скорость, с которой были проведены работы: обычно на обновления подобного масштаба уходит около пяти лет, а с Aquila управились за год. Работы по реновации проводили на английской верфи Pendennis, авторами дизайна стали бюро RWD и Susan Young Interiors. На 85,6-метровой Aquila восемь кают на 12 гостей. Яхта рассчитана на 28 членов экипажа. Стоимость аренды яхты - не менее $945 000 в неделю, указано на yachtcharterfleet.com 13/16 Boat International Media Ltd Награда за самую интересную и удачную экспедицию - Voyager’s Award - досталась команде яхты Glaze, совершившей хорошо спланированное путешествие вдоль побережья Австралии. В данный момент экспедиционная история Glaze продолжается, теперь владельцы яхты отправились в кругосветное путешествие. 49-метровая Glaze спущена на воду в 2007 г. и переоборудована в 2010 г. Нынешние владельцы приобрели ее в 2013 г., тогда ее стоимость составила 17,9 млн евро, пишет boatinternational.com 14/16 Boat International Media Ltd Специальный приз жюри за качество и ценность получила яхта Narvalo. Отмечая достоинства лодки, жюри указало на оптимальное соотношение цены и качества. 33,4-метровая яхта построена в 2016 г. итальянской компанией Cantiere delle Marche. Она рассчитана на 12 гостей и 6 членов экипажа. Стоимость недельной аренды Narvalo составляет $115 000, указано на сайте yachtcharterfleet.com. Точная цена Narvalo не публикуется, но, по информации yachtworld.com, стоимость аналогичных яхт Cantiere delle Marche составляет $10-13 млн 15/16 Boat International Media Ltd Еще одну специальную награду жюри присудило яхте Chasseur - первой лодке, построенной американской верфью Christensen после перерыва в работе. Жюри премии уточняет, что яхта пока не совсем соответствует топ-уровню, но, учитывая непростые условия постройки, достойна награды. На 48-метровой яхте шесть кают, где могут разместиться 12 гостей. Стоимость аренды Chasseur на неделю - $224 000-294 000 в зависимости от сезона. Цена аналогичной яхты производства Christensen (47,8-метровой Lady Joy), представленной в марте 2017 г. на выставке суперъяхт в Палм-Бич, - $24,5 млн 16/16

Фестиваль «Каннские львы» пройдет в июне. Ожидается, что в его работе примут участие такие звезды, как актриса Хелен Миррен и голливудский режиссер Рон Ховард. Стоимость пропуска для гостей фестиваля может составить 5215 евро на человека.

Вечеринки на яхтах Daily Mail были одной из достопримечательностей «Каннских львов» на протяжении последних трех лет. В продвижении газет группы DMGT и ее веб-сайта Mail Online принимали участие Ким Кардашьян, Стинг и другие звезды первой величины.

Однако в этом году Daily Mail решила не принимать участия в фестивале. «Нет сомнения, что нас там будет очень не хватать. Но мы очень счастливы, что приняли такое мудрое решение не инвестировать в фестиваль в этом году», – говорится в заявлении Daily Mail.

Как и другие издатели газет, DMGT пострадала от резкого снижения выручки от рекламы в печатных СМИ. На прошлой неделе компания сообщила, что продажи печатной рекламы в ее газетах упали на 12% за период с октября 2016 г. по март 2017 г. При этом продажи онлайн-рекламы за тот же период выросли на 19%.

В любом случае ожидалось, что в этом году фестиваль «Каннские львы» пройдет скромнее, чем раньше. Рекламная отрасль переживает непростые времена: крупнейшие заказчики, например Procter & Gamble, сокращают рекламные бюджеты, а агентства пытаются адаптироваться к растущему влиянию технологических гигантов, таких как Google и Facebook.

Мартин Соррелл, генеральный директор крупнейшей рекламной компании в мире WPP, в прошлом году давал понять, что она может пересмотреть подход к фестивалю в Каннах. «Наряду с Effie [награда за достижения в области рекламы] Канны остаются самым важным событием и признанием того, что мы делаем. Но я не думаю, что отрасль получает какие-то преимущества от раздутых расходов на фестиваль», – говорил он.

По словам Пэйнтера, новые ограничения были введены в том числе и для обеспечения безопасности более чем 30 000 гостей, обычно собирающихся на фестивале в Каннах. Но и нынешнее состояние рекламного рынка сыграло свою роль, признает он. «Канны — это праздник. Но когда мы видим такие излишества, как в прошлом году, это просто не соответствует той ситуации, в которой сейчас находится отрасль», – говорит Пэйнтер.

Перевела Надежда Беличенко