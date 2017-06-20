Основатель OneTwoTrip Петр Кутис продаст американцам подписку на свой новый сервис Е. Разумный / Ведомости

Основатель туристического сервиса Onetwotrip и бывший топ-менеджер Anywayanyday Петр Кутис привлек $4 млн на продвижение в США своего нового проекта FinalPrice. В стартап вложились венчурные фонды Almaz Capital и Sistema VC (венчурный фонд АФК «Система»), а также ряд частных инвесторов, говорится в сообщении Sistema VC и подтверждает представитель Almaz Capital.

FinalPrice предлагает авиабилеты, бронирование отелей и аренду автомобилей, но зарабатывает не на комиссии за сделку, а на годовой подписке в $99. В итоге приложение предлагает цену на 30% ниже, чем в других сервисах, уверяет фонд Sistema VC. Сервис будет выдавать персонализированные предложения, чему поможет основанная на машинном обучении система скоринга.

Многие индустрии переходят на подписку — например, Netflix, Spotify, Amazon, приводятся в сообщении фонда слова Кутиса. По его мнению, парадигма заработка с каждой сделки устарела. Этим он и объясняет выбор США для продвижения сервиса: это один не только из самых крупных туристических рынков, но и рынков подписки. В России сервис работать не намерен, уточнила представительница Sistema VC.

Согласно сообщению фонда, в 2015 г. туристический рынок США достиг $329 млрд, из которых $173 млрд пришлась на онлайн-бронирование. Около 67 млн американцев входят в категорию «часто путешествующих» (более четырех поездок в год), на них и хочет зарабатывать FinalPrice.

Получить комментарии Кутиса на момент публикации заметки не удалось.