Сергей Иванов останется в «Ростелекоме»

Совет директоров «Ростелекома» Сергей Иванов возглавляет с 2015 г., но до сих пор он избирался в его состав в ранге руководителя администрации президента Д. Абрамов / Ведомости

Спецпредставитель президента России и экс-руководитель администрации президента Сергей Иванов возглавит третий год подряд совет директоров «Ростелекома». Директива о его назначении направлена госоператору, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом, и подтверждает собеседник «Ведомостей» в «Ростелекоме». Правительственная директива предназначается представителям интересов России в совете директоров «Ростелекома». У них большинство мест в совете госоператора.

Дата совета директоров, на котором будут выбирать председателя, еще не назначена, говорит представитель «Ростелекома». Директиву о переизбрании Иванова он не комментирует.

Совет директоров «Ростелекома» Сергей Иванов возглавляет с 2015 г., но до сих пор он избирался в его состав в ранге руководителя администрации президента. В августе 2016 г. указом президента Иванов был освобожден от этой должности и назначен спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Иванов был опорой руководства «Ростелекома» в администрации президента, рассказывали «Ведомостям» высокопоставленные сотрудники других госкорпораций. С уходом Иванова из администрации Кремля положение «Ростелекома» пошатнулось, продолжали они. В сентябре сын гендиректора «Росатома» Сергея Кириенко – Владимир Кириенко внезапно стал заместителем гендиректора «Ростелекома». Это назначение должно было помочь оператору наладить новые связи в органе, допускали собеседники «Ведомостей».