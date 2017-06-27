Число активных пользователей Facebook достигло 2 миллиардов

Каждый день в Facebook заходит 1,28 млрд человек Jeff Chiu / AP

Аудитория крупнейшей в мире социальной сети Facebook достигла 2 млрд пользователей, сообщила сегодня компания. Причем речь идет не обо всех зарегистрированных пользователях, а об активных – тех, кто общается в соцсети регулярно. Это около четверти населения всей планеты, которое составляет 7,3 млрд человек, по данным Всемирного банка.

Каждый месяц более 1 млрд человек общаются в группах Facebook, более 800 млн пользователей ставят «лайки» в соцсети, говорится в сообщении Facebook.

«На прошлой неделе я объявил о нашей новой миссии: сближать людей и дать им возможность выстраивать сообщества, – написал на своей странице в Facebook ее основатель Марк Цукерберг. – Сегодня мы достигли нового рубежа: 2 млрд человек теперь используют Facebook каждый месяц. Это означает, что они чаще обмениваются информацией и больше общаются друг с другом».

Последний раз Facebook объявляла данные о своей аудитории в мае этого года, на презентации финансовых результатов за I квартал 2017 г. Тогда компания сообщила, что число ее активных пользователей – 1,94 млрд человек. За год ежемесячная аудитория Facebook выросла на 17%, ежедневная – на 18%. Каждый день в соцсеть заходят 1,28 млрд человек.