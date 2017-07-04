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Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: «Яндекс» сделает видео из текста

«Яндекс» запустил видеорекламу для малого и среднего бизнеса

Компания будет автоматически создавать рекламные ролики для таких клиентов
  • Ксения Болецкая,
  • Екатерина Брызгалова
  • / Ведомости

Яндекс» проводит эксперимент с созданием рекламных видеороликов из контекстных объявлений и размещением таких роликов в своей видеосети, рассказала «Ведомостям» руководитель видеопроектов компании Наталья Гришкина. Ролики длительностью 15 секунд автоматически создаются в «Яндекс.Директе», для этого компания использует фотографии-подложки, объяснила Гришкина. Полученные ролики компания размещает как внутри видеопотоков (in-stream), так и в виде видеобаннеров на текстовых страницах. Это закрытый тест, в котором помимо сайтов самого «Яндекса» принимают участие и партнерские площадки – в частности, онлайн-кинотеатр Ivi и «СТС Медиа».

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