Apple теряет зрителей

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Apple теряет лидерство на рынке фильмов. Ее магазин iTunes уступает рыночную долю другим цифровым сервисам Е. Разумный / Ведомости

Сервис iTunes компании Apple проигрывает конкуренцию за кинозрителей. Если еще в 2012 г. его доля на рынке продажи и проката цифровых кинофильмов превышала 50%, то теперь она снизилась до 20–35%, утверждают источники, знакомые с ситуацией. Независимых оценок этого рынка нет, поэтому точные цифры получить невозможно. iTunes теряет свои лидерские позиции, подтверждают сотрудничающие с Apple голливудские киностудии.