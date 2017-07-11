Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Apple теряет зрителей
Apple теряет зрителей
Доля iTunes на рынке продажи и аренды цифровых копий фильмов снижается
- Бен Фриц,
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Apple теряет лидерство на рынке фильмов. Ее магазин iTunes уступает рыночную долю другим цифровым сервисам
Е. Разумный / Ведомости
Сервис iTunes компании Apple проигрывает конкуренцию за кинозрителей. Если еще в 2012 г. его доля на рынке продажи и проката цифровых кинофильмов превышала 50%, то теперь она снизилась до 20–35%, утверждают источники, знакомые с ситуацией. Независимых оценок этого рынка нет, поэтому точные цифры получить невозможно. iTunes теряет свои лидерские позиции, подтверждают сотрудничающие с Apple голливудские киностудии.
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