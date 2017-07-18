Walt Disney могут запретить показывать «Красавицу и чудовище»

Кинокомпанию обвинили в нарушении авторских прав на технологию визуальных эффектов, использованную в этом и других блокбастерах

В мировом прокате «Красавица и чудовище» собрала уже $1,26 млрд Walt Disney

Компания Walt Disney может лишиться возможности зарабатывать на своем самом кассовом фильме этого года и на некоторых других из-за длительного судебного разбирательства, касающегося прав на одну из технологий визуальных эффектов.

Компания Rearden, подконтрольная предпринимателю из Кремниевой долины Стиву Перлману, подала иск в окружной суд Сан-Франциско, утверждая, что Disney нарушила ее авторские и патентные права, а также права на торговую марку, использовав технологию захвата движения при производстве вышедшего в марте блокбастера «Красавица и чудовище», а также фильмов «Стражи Галактики» (2014 г.) и «Мстители: Эра Альтрона» (2015 г.).

В качестве обеспечительной меры Rearden требует запретить Disney прокат и продажу этих фильмов, пока стороны конфликта не придут к соглашению.

Технология, ставшая объектом спора, называется MOVA Contour. В «Красавице и чудовище» она использовалась для превращения мимики актера Дэна Стивенса в мимику его персонажа, Чудовища. В «Стражах Галактики» и «Эре Альтрона» с ее помощью был создан образ Таноса.

В иске утверждается, что Disney знала или должна была знать, что все права на MOVA принадлежат Rearden, а не Digital Domain, которой кинокомпания заплатила за использование этой технологии. В Disney не смогли оперативно предоставить комментарии.

Rearden судится с компаниями, аффилированными с Digital Domain, с 2015 г. Перлман утверждает, что они незаконно купили права на MOVA у бывшего сотрудника его компании, укравшего эту технологию. Disney же в 2013 г. думала о приобретении прав на технологию у этого человека, утверждается в иске. Rearden тогда направила Disney письмо, где указала, что права на технологию принадлежат ей, и киностудия в итоге отказалась от участия в торгах. Кроме того, ранее Disney уже обращалась напрямую в Rearden за разрешением на использование MOVA в четырех фильмах, вышедших в период с 2010 по 2012 г.

«Disney не дала себе труда обратиться к своему давнему провайдеру сервиса MOVA Contour, компании Rearden, с вопросами или за уточнениями, может ли Disney использовать систему MOVA Contour, методы, конфиденциальную информацию и торговую марку, права на которые, как знала Disney, принадлежат Rearden», – говорится в исковом заявлении.

В июне один из судей вынес предварительное решение о запрете Digital Domain на дальнейшее использование MOVA. Разбирательство по тому иску прошло в декабре, окончательного решения пока нет. В Digital Domain отказались от комментариев.

Технологию MOVA использовали многие киностудии, ни для одной из них это пока не обернулось судебным преследованием. В частности, она применялась при производстве таких фильмов, как «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Гравитация» и диснеевский «Трон: Наследие».

Впервые Перлман представил технологию MOVA в 2006 г. Она может трансформировать мимику и движения актера в мимику и движения персонажа, нарисованного с помощью компьютерной графики. В 2015 г. MOVA получила премию Американской киноакадемии за научные и технические достижения.

Кроме обеспечительных мер Rearden настаивает на уничтожении всех нарушающих ее права копий «Стражей Галактики», «Мстителей: Эры Альтрона» и «Красавицы и чудовища», а также требует возмещения финансового ущерба.

Фильм «Красавица и чудовище» собрал в мировом прокате $1,26 млрд, «Эра Альтрона» – $1,4 млрд, «Стражи Галактики» - $773 млн.

Перевела Надежда Беличенко