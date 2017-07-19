В России заработал мессенджер Veon

Разработчиком приложения был владелец «Билайна», но скачать его смогут абоненты всех операторов

Оператор «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») в среду объявил о запуске коммуникационной платформы Veon в России А. Гордеев / Ведомости

Оператор «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») в среду объявил о запуске коммуникационной платформы Veon в России.

Платформа включает в себя мессенджер, позволяет совершать звонки, обмениваться фотографиями и видео. Также в приложении можно слушать музыку, смотреть кино, получать скидки и купоны на различные товары и услуги.

Мессенджер будет доступен не только абонентам самого оператора, но и пользователям других компаний. При этом трафик Veon не будет учитываться в трафике, если пользователь - абонент «Билайна».

В Veon есть и собственные «каналы», как и в Telegram. Но работают они по другому принципу: по сути, это подборка тем по определённой теме.

Сейчас приложение можно скачать в магазине приложений Google Play, в скором времени оно появится в AppStore.

«Вымпелком» обращает внимание на то, что мессенджер имеет высокую степень локализации: компания доработывала его при помощи российских разработчиков. По словам вице-президента по развитию цифрового блока «Вымпелкома» Джорджа Хелда, команда тестировала приложение во Владивостоке. По словам Хелда, «Вымпелком» потратил на изучение и разработку, а также адаптацию интерфейса приложения даже больше, чем на разработку самого продукта.

Точных цифр «Вымпелком» не раскрывает. В целом же, говорит гендиректор «Вымпелкома» Шелль Йонсен, затраты на разработку не очень большие по сравнению с тем, что компания инвестирует в строительство сетей связи.