Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: Умные часы доплатят авторский процент
Минкультуры предложило взимать авторский сбор с умных часов
Министерство внесет поправки в ближайшее время
- Екатерина Брызгалова
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Россияне потратили более 3 млрд руб. на умные часы за прошлый год
Chris McGrath / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Министерство культуры подготовило поправки в постановление правительства об авторском сборе, рассказал «Ведомостям» представитель министерства. Сейчас проект на заключительной стадии согласования, в ближайшее время министерство внесет поправки на рассмотрение в правительство, добавил он, не раскрыв сути предложений. Представитель Министерства экономического развития сказал, что ведомство согласовало поправки.
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