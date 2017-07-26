ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Китайский связной попал под арест

Бывший сотрудник Huawei арестован по подозрению в хищении средств у компании

Его подозревают в присвоении нескольких сотен тысяч долларов при строительстве дата-центра для «Акадо»
  • Кирилл Седов,
  • Елизавета Серьгина,
  • Валерий Кодачигов,
  • Алексей Никольский
  • / Ведомости

Бывший сотрудник производителя телекоммуникационного и IT-оборудования Huawei Валерий Гольдфельд помещен под домашний арест. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с несколькими топ-менеджерами вендора. Расследование в отношении его инициировано по заявлению самой Huawei, уточняют они. По словам собеседников «Ведомостей», в пятницу в офисе Huawei на Крылатской улице прошли обыски.

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