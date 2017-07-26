Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Китайский связной попал под арест
Бывший сотрудник Huawei арестован по подозрению в хищении средств у компании
Его подозревают в присвоении нескольких сотен тысяч долларов при строительстве дата-центра для «Акадо»
- Кирилл Седов,
- Елизавета Серьгина,
- Валерий Кодачигов,
- Алексей Никольский
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Huawei отрицает, что в ее московском офисе проводились обыски
LLUIS GENE / AFP
Бывший сотрудник производителя телекоммуникационного и IT-оборудования Huawei Валерий Гольдфельд помещен под домашний арест. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с несколькими топ-менеджерами вендора. Расследование в отношении его инициировано по заявлению самой Huawei, уточняют они. По словам собеседников «Ведомостей», в пятницу в офисе Huawei на Крылатской улице прошли обыски.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}