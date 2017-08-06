Google и Twitter будут бороться с экстремистским контентом

Накануне Индонезия пригрозила блокировками социальных сетей, если их владельцы не будут препятствовать распространению такого контента

Индонезия – страна с самой большой в мире численностью мусульманского населения, и власти страны озабочены активизацией местных экстремистских группировок Tatan Syuflana / AP

В пятницу принадлежащая Alphabet компания Google и Twitter пообещали усилить борьбу с нежелательным контентом в интернете, в частности с публикациями экстремистского содержания. Незадолго до этого правительство Индонезии пригрозило возможным запретом социальных сетей и мессенджеров в случае, если их владельцы не будут препятствовать распространению такого контента.

По словам министра информационных технологий Индонезии Рудиантары, Google намеревается сотрудничать с рядом индонезийских неправительственных организаций, которые будут сигнализировать о появлении на сайте YouTube запрещенных видеоматериалов. «Это показывает, что мы всерьез намерены бороться с предосудительным контентом», – заявил Рудиантара. Он добавил, что система противодействия экстремистским публикациям начнет полноценно действовать в ближайшие два-три месяца.

Индонезия – страна с самой большой в мире численностью мусульманского населения, и власти страны озабочены активизацией местных экстремистских группировок, использующих социальные сети для пропаганды «Исламского государства» и других подобных организаций. Новая инициатива властей, как утверждается, направлена также против материалов, разжигающих религиозную вражду или способствующих незаконному использованию наркотиков.

Участвующие в инициативе добровольцы будут отслеживать материалы, нарушающие условия использования ресурсов Google или установленные в Индонезии нормы и правила. Google будет в приоритетном порядке рассматривать заявления этих партнеров и принимать решения об удалении выявленных материалов.

«Такие программы действуют в США и некоторых европейских странах, но, вероятно, это первый подобный пример в Юго-Восточной Азии, – заявила Энн Левин, региональный директор Google по политике и связям с правительством, встречавшаяся для переговоров с Рудиантарой. – Наша компания будет анализировать все материалы, помеченные как нарушающие наши правила».

В то же время многие опасаются, что правительственная инициатива по ограничению распространения контента будет ущемлять свободу высказываний в Индонезии. Дамар Хуниатро, региональный координатор Ассоциации защиты свободы слова в Юго-Восточной Азии (SAFENET), предупреждает, что вводимая система чревата усилением правительственной цензуры и расширением возможностей для произвола, даже если решения об удалении контента будут принимать владельцы технологической платформы.

Семуэл Пангерапан, директор отдела использования информации министерства информационных технологий Индонезии, после встречи с руководителями Twitter сообщил, что компания согласилась предоставить министерству специальный доступ к социальной сети для оповещения о нежелательном контенте, подлежащем удалению. Представители Twitter отказались комментировать ситуацию.

По словам индонезийских правоохранителей, экстремисты-боевики получают в YouTube руководства по изготовлению бомб и используют мессенджер Telegram для пропаганды радикальных взглядов и организации терактов, в том числе тех, что произошли в стране недавно. Именно это, как утверждается, побудило Рудиантару принять меры по ограничению доступа к онлайновым сервисам.

Создатель Telegram Павел Дуров, во вторник встречавшийся с Рудиантарой, поясняет, что индонезийские власти могут оповещать компанию о появлении материалов экстремистского содержания, после чего модераторы Telegram, знающие индонезийский язык и знакомые с местной культурой, будут решать судьбу этих материалов. По словам Рудиантары, действующие сейчас ограничения доступа к Telegram будут сняты в ближайшем будущем.

Перевел Александр Силонов