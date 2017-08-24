Больше половины дорогих смартфонов в России покупают в кредит

В России бум покупки сотовых телефонов в кредит А. Гордеев / Ведомости

Каждый пятый смартфон в рознице МТС во II квартале 2017 г. был продан в кредит, следует из материалов оператора. Причем средняя стоимость кредитных смартфонов растет: за год она увеличилась на 22% и достигла 18 500 руб. – а средний чек на смартфон в МТС составляет 10 500 руб.

Сейчас МТС продает в кредит 60% смартфонов дороже 40 000 руб. – годом ранее доля кредитных аппаратов в этой категории составляла 32%, сообщает представитель компании Дмитрий Солодовников. Абсолютные продажи смартфонов в своей рознице и их динамику МТС не раскрывает. По словам Солодовникова, в МТС активнее всего покупают в кредит Samsung, Apple и Huawei: во II квартале 2017 г. в рознице оператора в кредит было продано 31, 44 и 17% аппаратов этих брендов. Годом ранее в кредит продано 23% смартфонов Samsung, 11% – Apple, 9% – Huawei.

Во II квартале 2017 г. в «Связном» выросли кредитные продажи смартфонов и в штуках, и в процентах – в частности, продажи смартфонов дороже 40 000 руб. увеличились год к году в 2,5 раза, говорит представитель ритейлера Сергей Тихонов.

По данным МТС, во II квартале 2017 г. всего в России было продано 6,2 млн смартфонов – на 12% больше, чем годом ранее. В деньгах рынок вырос на 16% – оборот 80 млрд руб. В июле 2017 г. в России было продано чуть более 3 млн смартфонов, следует из материала партнера нескольких производителей электроники. Первое место в общих продажах в штуках занимал Samsung (25,3% рынка), второе – Apple (13%), третье – Huawei (10,4%).

Схожая картина наблюдается во всей российской рознице, утверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его оценке, в середине 2017 г. в кредит покупалось около 40% смартфонов; годом ранее их доля составляла около 26%. В кредит продается около 70% аппаратов дороже 30 000 руб. – годом ранее их доля была вдвое ниже.

По оценке директора телекоммуникационных и финансовых сервисов «Евросети» Марии Шалиной, 35–40% россиян покупают смартфоны в кредит. Средняя цена смартфонов, проданных в кредит в «Евросети», увеличилась на 18% во II квартале 2017 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщает она.

Рост покупок в кредит стимулирует доступность и разнообразие программ рассрочки и кредитных программ, продолжает Муртазин. В кризис люди предпочитают не тратить все деньги сразу, а отдавать равными долями каждый месяц, полагает он.

Программа рассрочки на два года без дополнительных обременений в виде приобретения страховок и дополнительных услуг, запущенная в «Эльдорадо» в середине июня, увеличила продажи смартфонов более чем на 50% в денежном выражении, утверждает его представитель Юлия Завьялова.

Среди причин популярности кредитных продуктов при приобретении смартфона можно выделить желание покупателей распределить затраты на длительный период, рост количества партнеров, предоставляющих рассрочку в магазинах, увеличение предложения кредитных продуктов, а также популярность кредитов на длительные сроки и рассрочки, перечисляет Тихонов.

Сказывается и то, что люди стали покупать смартфоны с длительным сроком службы, а это опять-таки относительно дорогие аппараты, добавляет Муртазин. Это приводит к тому, что цикл замены старых смартфонов на новые в России удлиняется. Если в 2015 г. он составлял 13 месяцев, то в 2016 г. – уже 18 месяцев, а в 2017 г., возможно, достигнет 20 месяцев, предсказывает он.

За год средний срок службы смартфона вырос с 1,5 до 2 лет, утверждает Солодовников.

Во II квартале 2017 г. 40% смартфонов в «М.видео» было продано в кредит, за год этот показатель практически не изменился, говорит представитель ритейлера Валерия Андреева, поскольку в розничной сети доля дорогих смартфонов в продажах вдвое выше, чем в среднем по рынку. Из-за большой доли дорогих смартфонов в общих продажах кредит не повлиял на среднюю цену, утверждает она.