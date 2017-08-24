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Sports.ru выиграл у «Матч ТВ» иск о скопированных новостях

Предыдущее столкновение этих компаний в суде закончилось в пользу «Матч ТВ»

Sports.ru выиграл иск у «Матч ТВ» о незаконном использовании двух новостей этого спортивного портала, рассказал «Ведомостям» гендиректор последнего Дмитрий Навоша.

Судья согласился, что сайт Sportbox.ru (принадлежит «Матч ТВ») незаконно скопировал два текста Sports.ru, указывает Навоша. На первом заседании суда, прежде писал Sports.ru, представители «Матч ТВ» пытались доказать, что скопированные тексты не являются оригинальными. Так, статья о казанском клубе «Рубин» представляет собой «соединение общеизвестных газетных клише и оборотов, взятых из уличного сленга», говорили представители телекомпании.

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