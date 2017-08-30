Доходы «Газпром-медиа» перестали расти А.Гордеев / Ведомости

Выручка «Газпром-медиа» во II квартале этого года составила 19,9 млрд руб., что всего лишь на 0,33% больше, чем за тот же период 2016 г., следует из отчетности Газпромбанка, единственного акционера медиахолдинга.

Доходы холдинга перестали расти именно в последнем квартале - за первые три месяца года они увеличились на 11%.

Почему так случилось, неизвестно. Газпромбанк опубликовал отчетность поздно вечером, и представитель «Газпром-медиа» ночью не ответил на запрос. В своем сообщении холдинг, напротив, подчеркивает, что по итогам всего полугодия его доходы выросли (+5,5%) благодаря увеличению рекламной выручки развлекательных каналов - ТНТ, ТВ-3, «Пятница», ТНТ4 и 2x2, а также спортивного канала «Матч-ТВ».

Именно ТВ-реклама приносит холдингу подавляющую часть доходов. «Газпром-медиа» перестал раскрывать, какую именно часть, в 2015 г. это было более 80%. Помимо перечисленных развлекательных каналов в холдинг входят НТВ и платные спортивные каналы, радиостанции, кинокомпании и печатные СМИ.

Отсутствие роста у «Газпром-медиа» удивительно на фоне рынка ТВ-рекламы в целом. Как недавно сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), во II квартале рекламодатели потратили на продвижение в эфире 40,7 млрд руб., что на 15% больше, чем годом ранее. Эксперт АКАР Сергей Веселов даже назвал этот квартал «выдающимся для телевидения»: рынок очень давно не увеличивался сразу на 15% именно во II квартале.

При этом в 2014-2016 гг. «Газпром-медиа» стабильно показывал лучшую динамику, чем рынок в целом. Происходило это как раз прежде всего благодаря развлекательным каналам, которые «Газпром-медиа» в конце 2013 г. приобрел вместе с другими активами холдинга «Профмедиа».

Даже когда доходы «Газпром-медиа» снижались (последний раз это произошло во II квартале 2015 г.), падение было заметно меньшим, чем рынок ТВ-рекламы в целом - минус 6% и минус 22% соответственно.

В 2016 г. этот бизнес перестал быть рентабельным - операционный убыток составил почти 8 млрд руб. против 3,5 млрд руб. операционной прибыли в 2015 г. Представитель «Газпром-медиа» объяснял убыток большими расходами на запуск «Матч ТВ» и на перезапуск НТВ.

Но в этом году второй квартал подряд холдингу удается оставаться прибыльным. Но поскольку доходы не растут, а расходы остаются на том же уровне, операционная прибыль уменьшается. Если в I квартале холдинг зафиксировал операционную прибыль в 1,7 млрд руб., то во II - уже только в 0,4 млрд руб.