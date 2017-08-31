Сервис объявлений «Юла» запустил продажи квартир с 3D-фото
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Сайт бесплатных объявлений «Юла» объявил о запуске сервиса по продаже недвижимости «под ключ», рассказал журналистам основатель и руководитель «Юлы» Егор Абрамец.
Сервис «Юла» принадлежит интернет-компании Mail.ru Group, он был запущен в 2015 г. Сейчас месячная аудитория «Юлы» составляет 20 млн человек, 60% из них пользуются приложением со смартфона, остальные - пользователи с десктопа, сказал Абрамец. Весной этого года компания запустила функцию оплаты покупок на сайте.
Пользователи, которые будут размещать объявление о продаже, получат бесплатную фотосъемку - к собственнику жилья, выставленного на продажу, приедут нанятые «Юлой» фотографы. Съемка будет проходить в 3D-формате, это позволит покупателям увидеть всю квартиру на сайте сервиса.
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