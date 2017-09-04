Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: Технологические бонды
Холдинг Softline перед IPO проведет крупнейшее размещение бондов в истории российского IT-рынка
Он выпустит облигации на общую сумму 10 млрд руб.
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Холдинг Softline перед IPO проведет крупнейшее размещение бондов в истории российского IT-рынка. Он выпустит облигации на общую сумму 10 млрд руб.
Softline
Softline выпустит 10-летние бонды на сумму 10 млрд руб., говорится в сообщении на сайте Московской биржи. Размещение состоится в IV квартале этого года, заявила вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская.
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