Прокуратура посоветовала отменить решение по иску бывшего топ-менеджера к издателю Forbes

Гандурина подала и второй иск к «Арт трейдинг партфолио менеджменту», прося признать увольнение незаконным и компенсировать моральный ущерб Максим Стулов / Ведомости

Мосгорсуд рассмотрит апелляционное представление Пресненской межрайонной прокуратуры в споре Натальи Гандуриной с бывшим работодателем «Арт трейдинг портфолио менеджмент» (управляющая компания ACMG, которая издает Forbes в России). Об этом «Ведомостям» рассказала сама Гандурина.

Прокуратура не согласилась с решением Пресненского райсуда, вставшего на сторону работодателя. Она просит отменить это решение и вынести новое, о признании увольнения незаконным, сказал «Ведомостям» адвокат Гандуриной Денис Товкайло. Мосгорсуд должен также еще принять апелляционное представление, после чего рассмотрит его.

Представитель ACMG не ответил на запрос «Ведомостей».

Этапы разбирательства

Гандурина судится с издательским домом ACMG с начала года. Она оспаривает незаконное увольнение. ACMG основан бизнесменом Александром Федотовым в 2008 г., выпускает в России журналы Forbes, Numero, L’Officiel, Geo и др. Летом 2016 г. в ходе реструктуризации бизнеса ACMG Гандурина перешла с поста гендиректора «Ас рус медиа» на должность вице-президента новой управляющей компании издательского дома – «АРТ трейдинг портфолио менеджмента». Причиной послужило отсутствие у нее российского гражданства, поясняла ранее медиаменеджер изданию «Медуза».

Спустя полгода, в декабре, когда Гандурина решила покинуть ACMG, выяснилось, что летом «Ас рус медиа» расторгла с ней трудовой договор по п. 2 ст. 278 ТК, т. е. по решению собственника. Об этом Гандурина рассказала в суде, куда обратилась с требованием взыскать с бывшего работодателя около 5 млн руб. причитавшейся компенсации в связи с увольнением по статье. Тогда суд встал на сторону Гандуриной и постановил взыскать в пользу бывшего руководителя «Ас рус медиа» 4 млн руб. компенсации и 50 000 руб. морального ущерба.

Гандурина подала и второй иск к «Арт трейдинг партфолио менеджменту», прося признать увольнение незаконным и компенсировать моральный ущерб. Представитель Гандуриной в суде рассказывал, что Федотов попросил ее написать заявление об уходе по собственному желанию, сославшись на то, что нашел другого топ-менеджера. Гандурина отказалась, так как имеет право расторгнуть договор по соглашению сторон, от чего отказался Федотов. Но через несколько дней Федотов расторг с ней договор, сославшись на ее отсутствие на рабочем месте. В суде представитель Федотова предоставил копию акта, в котором было указано, что 19 декабря Гандурина отсутствовала на рабочем месте. Акт был подписан самим Федотовым и его помощницей Ольгой Ивко, говорил представитель Федотова. Впрочем, оригиналы акта представители Федотова не предоставили.

Сам Федотов, которого суд вызвал в качестве свидетеля, заявил, что составил этот акт после того, как Ивко несколько раз сообщила ему, что Гандуриной нет на месте. Ивко, также выступавшая в качестве свидетеля, подтвердила это. О намеченных мероприятиях Гандурина уведомила акционера по электронной почте, сказала она. Прокуратура посчитала, что Федотов не принял достаточно мер для выяснения уважительных причин отсутствия на работе, не потребовав также написать объяснительную, говорится в представлении прокуратуры. В это время Гандурина была в посольстве Великобритании, что письменно подтвердил представитель посольства.

В начале июня суд вынес решение в пользу «Арт трейдинг портфолио менеджмента». Гандурина оспорила это решение в Мосгорсуде. Заседание состоялось 26 октября, но судебный акт по делу не состоялся, сказал «Ведомостям» представитель суда.

«Именно по этому решению уже после подачи нами апелляционной жалобы прокуратурой было внесено апелляционное представление», - говорит Товкайло. В представлении сказано, что работодатель не смог подтвердить факт невыхода Гандуриной на работу 19 декабря 2016 г., а также соблюдение им процедуры увольнения, сообщил он. «Апелляционное представление прокуратуры после его принятия будет рассмотрено вместе с нашей апелляционной жалобой, по результатам рассмотрения этих документов Мосгорсуд определится, есть ли основания для отмены решения, вынесенного в пользу работодателя», - сказал Товкайло.

Кроме того, Гандурина подала заявление в ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы по факту дачи ложных показаний Ивко в Пресненском районом суде г. Москвы 8 июня, куда она была приглашена в качестве свидетеля, рассказала она.

Проверка ОМВД установила, что Ивко предоставила суду не соответствующую действительности информацию, но сделала это неумышленно, по забывчивости, что привело к отказу в возбуждении уголовного дела, говорится в постановлении прокуратуры, с которым ознакомились «Ведомости». На данный момент постановление находится на дополнительной проверке, решение по ней будет вынесено в начале ноября.