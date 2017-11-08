Apple создаст гарнитуру дополненной реальности
Устройство должно стать прорывом, пишет Bloomberg
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Большинство гаджетов виртуальной реальности использует для управления смартфон
David Paul Morris/Bloomberg
Apple работает над созданием гарнитуры дополненной реальности, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. По их словам, компания рассчитывает иметь готовую технологию к 2019 г. и уже в 2020 г. начать поставки гаджета в магазины.
Большинство гаджетов виртуальной реальности использует для управления смартфон. Однако устройство Apple будет иметь собственную операционную систему, говорят источники Bloomberg.
Apple отказалась от комментариев.
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