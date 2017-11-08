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Алина Дидковская
Персональные технологии

Apple создаст гарнитуру дополненной реальности

Устройство должно стать прорывом, пишет Bloomberg

Apple работает над созданием гарнитуры дополненной реальности, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. По их словам, компания рассчитывает иметь готовую технологию к 2019 г. и уже в 2020 г. начать поставки гаджета в магазины.

Большинство гаджетов виртуальной реальности использует для управления смартфон. Однако устройство Apple будет иметь собственную операционную систему, говорят источники Bloomberg.

Apple отказалась от комментариев.

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