В России запустят сервис мобильных платежей от Huawei

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Huawei Pay запустилась в Китае в 2016 г. Сейчас ее поддерживают 20 мобильных устройств Miquel Llop / Zuma / TASS

Россия станет первой в мире страной за пределами Китая, где заработает платежный сервис Huawei Pay, следует из сообщения китайского производителя. Выход на международные рынки — часть соглашения между Huawei и соразработчиком платежного сервиса, китайской платежной системой Union Pay, говорится в сообщении. В дальнейшем производитель и Union Pay планируют экспансию мобильного платежного сервиса на рынки Восточной Европы.

Детали и сроки запуска в России представитель Huawei обещал назвать позднее. Запуск в России намечен на осень 2018 г., утверждает человек, знакомый с менеджерами Huawei. Собеседник, знакомый с менеджерами Union Pay, также знает о планах запуска системы в 2018 г.

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