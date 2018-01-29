Телекоммуникации

В России запустят сервис мобильных платежей от Huawei

Конкурировать ему придется с платежными системами Apple, Samsung и Google

Россия станет первой в мире страной за пределами Китая, где заработает платежный сервис Huawei Pay, следует из сообщения китайского производителя. Выход на международные рынки — часть соглашения между Huawei и соразработчиком платежного сервиса, китайской платежной системой Union Pay, говорится в сообщении. В дальнейшем производитель и Union Pay планируют экспансию мобильного платежного сервиса на рынки Восточной Европы.

Детали и сроки запуска в России представитель Huawei обещал назвать позднее. Запуск в России намечен на осень 2018 г., утверждает человек, знакомый с менеджерами Huawei. Собеседник, знакомый с менеджерами Union Pay, также знает о планах запуска системы в 2018 г.

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