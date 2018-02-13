Дуров ответил на заявление «Лаборатории Касперского» об уязвимости в Telegram

Он не считает, что речь идет о реальной проблеме софта

Основатель Telegram с сомнением отнесся к заявлению «Лаборатории Касперского» об уязвимости, обнаруженной в мессенджере Instagram Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров с сомнением отнесся к заявлению «Лаборатории Касперского» об уязвимости, обнаруженной в мессенджере.

Речь идет о клиенте мессенджера для операционной системы Windows, уязвимость в котором позволяла злоумышленникам получать удаленный доступ к компьютеру жертвы, а также использовать его для майнинга криптовалют. Жертвы скачивали вредоносный софт под видом безобидных файлов. Замаскировать их удавалось с помощью специальной атаки right-to-left override – специального символа компьютерной кодировки (RLO), использующегося в работе с языками, где текст идет справа налево (например, арабский или иврит). С помощью этого символа злоумышленники и меняли расширение файлов, которые открывал ничего не подозревающий пользователь, объясняет «Лаборатория Касперского».

В своем канале в Telergam Дуров сослался на анализ ситуации сообществом Telegram Geeks. Оно пришло к выводу, что речь идет не о реальной уязвимости Telegram, а об атаке путем социальной инженерии: жертвы сами устанавливали себе вредоносный софт, и если этого не делать, то безопасность гарантирована.

Однако представитель «Лаборатории Касперского» настаивает, что речь идет именно об уязвимости в самом мессенджере. Клиент Telegram некорректно обрабатывал символ RLO, что и было исправлено разработчиком, уверяет представитель «Лаборатории Касперского».

Особенность оформления текста c использованием символа RLO не нова и широко используется злоумышленниками для маскировки исполняемого расширения файла по меньшей мере уже лет 20, рассказывает замдиректора департамента защищенности Digital Security Глеб Чербов.

Здесь речь идет скорее о классической фишинговой рассылке, но с использованием мессенджера, рассказывает руководитель отдела безопасности мобильных приложений Positive Technologies Артем Чайкин. Обычному пользователю он рекомендует своевременно обновлять софт, быть бдительным и не загружать подозрительные файлы.

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