В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

На проблемы жаловались пользователи по всему миру

В работе Facebook и Instagram произошел сбой Евгений Разумный / Ведомости

Facebook и Instagram (входят в одну компанию) оказались недоступны для некоторых пользователей днем 22 февраля в течение часа. Соцсети не работали как в мобильной, так и в веб-версии.

При попытке зайти в Facebook у некоторых пользователей страница не загружалась и возникало сообщение: «Простите, что-то пошло не так». При обновлении Instagram появлялось сообщение: «Не удалось обновить ленту». Личные сообщения в этих соцсетях не отправлялись. Однако у части пользователей соцсети продолжали работать.

Кроме того, на сбой пожаловались пользователи в Twitter по всему миру. Например, с проблемами столкнулись в России, США, Испании и других странах. Информация о сбое в работе Facebook и Instagram появилась примерно в 13.30 мск. По состоянию на 15.30 мск сотрудники «Ведомостей» не столкнулись с проблемами при обновлении соцсетей.

Представитель Facebook не смог оперативно ответить на запрос «Ведомостей».

Последний глобальный сбой в работе Facebook и Instagram произошел осенью 2017 г. Тогда на трудности пожаловались также пользователи по всему миру: из США, Южной Америки, Австралии, Японии, Европы.

Недавно был зафиксирован сбой в работе мессенджера Telegram. Он оказался недоступен максимум для 10% пользователей из России, проблемы длились не более 15 минут, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Telegram.

10 самых безопасных мессенджеров