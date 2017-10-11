Пользователи со всего мира жалуются на перебои в работе Instagram и Facebook

Во всем мире пользователи Instagram и Facebook жалуются на перебои в работе соцсетей. Сбой в работе возникает как при попытке зайти в Instagram или Facebook с компьютера, так и при попытке открыть мобильные приложения.

Трудности наблюдаются при попытке открыть ленту новостей или определенную страницу. Пользователи устройств с iOS и Android испытывают проблемы при попытке открыть раздел настроек.

Сервис автоматического мониторинга сбоев в работе сайтов Downdetector составил карту сбоев Facebook. Согласно ей проблемы с доступом к сервисам фиксируются в США, европейских странах, Южной Америке, Японии, Австралии, Малайзии и других азиатских странах.