Министр экономического развития начал искать сотрудников через Facebook

Министр экономического развития Максим Орешкин разместил на своей странице в социальной сети Facebook объявление о поиске сотрудников. Для того чтобы «оптимизировать процесс», он предложил направлять соискателям резюме по указанному в сообщении адресу.

Орешкин пообещал, что «обязательно» рассмотрит каждое резюме «лично».

Ранее в пятницу, выступая на форуме «Атланты», министр рассказал, что министерство в настоящий момент испытывает трудности с высококвалифицированными кадрами. Он выступил с предложением для всех, у кого возникнет желание работать в ведомстве, присылать ему резюме в Facebook, напоминает ТАСС.

При этом Орешкин предупредил, что работать в министерстве сотрудники будут за «несильно высокую зарплату». Однако, добавил он, у работников Министерства экономического развития появится возможность добиться признания в обществе.

В конце сентября министр заявил о том, что министерство ждут кадровые обновления. Он отметил, что сейчас обновления происходят не только в губернаторском корпусе, но и в ведомствах. Орешкин указал, что на данный момент министерство проходит все необходимые процедуры для принятия на работу новых сотрудников и пообещал рассказать о результатах позднее.