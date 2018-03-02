SAP получила прибыль в России впервые за три года

И рекордную как минимум за пять лет выручку

Российской SAP CIS удалось впервые за три года получить прибыль – она составила 8,7 млн евро в 2017 г. Евгений Разумный / Ведомости

Немецкий разработчик софта для управления предприятием SAP заработал в России 468,4 млн евро в 2017 г., следует из опубликованного компанией годового отчета. Последний раз SAP заработала на российском рынке больше 400 млн евро (а именно 445 млн) еще в 2013 г., следует из материалов компании.

Российскому подразделению компании, SAP CIS, также удалось впервые за три года получить прибыль – она составила 8,7 млн евро в 2017 г. По итогам двух прошлых лет подразделение оставалось в убытке: 18,6 млн евро убытка набралось в 2015 г. и 5,4 млн евро – в 2016 г., говорилось в предыдущих отчетах SAP.

Структуру российской выручки SAP в 2016 г. описывал в интервью «Ведомостям» действовавший на тот момент гендиректор SAP CIS Павел Гонтарев. Представитель компании подтвердил, что с тех пор она принципиально не менялась. На продажу и услуги по поддержке софта приходится от 60 до 70% выручки, остальное – консалтинг по внедрению, заказные разработки, облачные решения и сервисы по подписке.

Рост показателей SAP в России может быть связан с продуктом SAP HANA (это платформа для высокопроизводительных вычислений) и облачными сервисами, предполагает руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud» Никита Дергилев. С помощью SAP компания захватывает новый для себя сегмент рынка, уверен он: замещает продукты других производителей баз данных, на которых ранее разворачивались решения SAP, предоставляет новый функционал, связанный с быстрой обработкой и анализом данных.

В России сейчас большой спрос на новые технологии, облака, предиктивную аналитику, решения по интернету вещей, объясняет генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова. А внедрение этих технологий меняет бизнес-процессы компаний, что делает более востребованными ERP-системы (Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов компании) SAP нового поколения, уточняет она.

Отчитываясь за IV квартал 2017 г., компания уже обращала внимание на рост доходов в макрорегионе, куда входит Россия - самый активный рынок наравне с Германией. Рост доходов от облачных решений и программного обеспечения (по МСФО) составил 3%. Доходы от облачных подписок и поддержки выросли на 51%.