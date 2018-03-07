Посты Telegram-каналов можно будет комментировать

Оставлять записи можно как анонимно, так и под своим именем. Но это неофициальная функция

Добавлять такой функционал или нет – решение владельца Telegram-канала Dado Ruvic / Reuters

В мессенджере Telegram появилась возможность оставлять комментарии к записям в каналах или группах. Запуск специального бота состоится 7 марта в 19.00 в канале @secretship (у него более 18 000 подписчиков), следует из сообщения Telegram-канала «Беспощадный пиарщик». Разработчик ботов, администратор канала @secretship Олег Оскольский подтвердил информацию о запуске, подчеркнув, что это частная инициатива и он никак не связан с командой Telegram.

Telegram о новых функциях официально не сообщал. Его команда не имеет отношения к этим ботам, знает человек, близкий к Telegram. Основатель Telegram Павел Дуров не ответил на запрос «Ведомостей».

Владелец канала должен создать сообщение в боте @CommentsBot, а пользователи затем смогут оставить комментарий и просматривать на платформе comments.bot в режиме реального времени более ранние комментарии других пользователей.

Добавлять такой функционал или нет – решение владельца Telegram-канала. Бот для анонимных комментариев @SecretgramBot авторства того же Оскольского появился в июне 2017 г., а сейчас речь идет об авторизованных комментариях пользователей. Такая возможность появилась лишь в конце февраля этого года, когда команда Telegram выпустила виджет для авторизации пользователей. И тогда Оскольский и запустил бота @Commentsbot с новыми возможностями.

Опрошенные «Ведомостями» администраторы крупных Telegram-каналов («Караульный», «Беспощадный пиарщик», «Интересные статьи») раньше о такой функции не слышали.

Основатель сервиса для коммьюнити-менеджмента Combot Федор Скуратов сомневается, что комментарии в мессенджере будут сильно востребованы: большинству администраторов каналов комментарии не нужны, за этим многие и пришли в Telegram. А попытки реанимировать некогда популярное приложение Secret с анонимными комментариями в рамках бота уже были, но они довольно быстро превращаются в неконтролируемую переписку «троллей», считает Скуратов.

Функция анонимных комментариев напоминает приложение Secret, созданное бывшим сотрудником Google Дэвидом Байтау в 2014 г. Оно быстро стало популярным в России. С помощью приложения пользователи могли анонимно рассказывать различные слухи и новости, например, так стало известно о задержках зарплат в медиахолдинге Look At Media (позднее эта информация была подтверждена руководством медиахолдинга). Но в апреле 2015 г. приложение закрылось.

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