«Мегафон» впервые в своей публичной истории отказался платить дивиденды за год

По прогнозу «Мегафона», в этом году его капитальные затраты составят 75–80 млрд руб. против 56 млрд руб. в 2017 г. Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Совет директоров «Мегафона» рекомендовал не платить дивиденды в 2018 г., сообщил оператор. В частности, не будут выплачены дивиденды за 2017 г.

К 16.00 мск GDR «Мегафона» на Лондонской фондовой бирже (LSE) подешевели почти на 9,5%.

В течение всей своей публичной истории (первичное размещение акций «Мегафона» на LSE состоялось в 2012 г.) «Мегафон» регулярно платил дивиденды за год, отмечает аналитик Sova Capital Александр Венгранович. В конце 2017 г. он отказался от выплаты промежуточных дивидендов, но об отказе от выплаты дивидендов за весь год речь не шла, отмечает он.

Дивиденды «Мегафона» за 2016 г. (без учета промежуточных) составили 20 млрд руб., следует из материалов «Мегафона».

Согласно принятой в мае 2017 г. стратегии «Мегафона» оператор выплачивает дивиденды в размере 70% свободного денежного потока (если его чистый долг меньше двух годовых показателей EBITDA). В 2017 г. свободный денежный поток оператора составил 35,2 млрд руб., соотношение чистого долга и EBITDA – 1,92, говорится в опубликованном вчера отчете оператора. Таким образом, его дивиденды за год могли бы составить около 24,6 млрд руб., посчитали «Ведомости».

По прогнозу «Мегафона», в этом году его капитальные затраты составят 75–80 млрд руб. против 56 млрд руб. в 2017 г. В частности, 7–8 млрд руб. «Мегафон» планирует потратить на исполнение закона Яровой – на системы сбора и хранения информации, передаваемой абонентами по сетям.

В течение пяти лет на выполнение закона Яровой «Мегафон» может потратить 35–40 млрд руб., заявил гендиректор оператора Сергей Солдатенков.

Отказ от дивидендов логичен – из-за повышения капитальных затрат в этом году может резко (примерно до 10 млрд руб.) снизиться свободный денежный поток, рассуждает Венгранович. Инвесторам не понравилось резкое увеличение капитальных затрат: если не считать закона Яровой, объяснения менеджментом оператора других статей расходов непонятны, считает он.