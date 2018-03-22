Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4531 от 22.03.2018 под заголовком: Чиновники освоят e-mail

Россиянам придет e-mail от государства

«Почта России» уже научилась отправлять гражданам электронные письма
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил придать юридический статус электронной почте, заявил в среду вице-премьер Аркадий Дворкович. Его слова передает ТАСС. «Он дал указание внести изменения, скорее всего, в Гражданский кодекс, не только в налоговое законодательство», – рассказал Дворкович (здесь и далее цитата по ТАСС). Также Дворкович отметил необходимость формирования реестра электронных адресов. «Адресное пространство в интернете должно стать юридически значимым», – пояснил Дворкович.

Дворкович отвечал на жалобу предпринимателя, посетовавшего на то, что он вынужден отправлять «Почтой России» документы в Федеральную налоговую службу (ФНС). Служба также отвечает по почте: электронные письма не имеют юридического статуса.

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