Россиянам придет e-mail от государства

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В некоторых случаях «Почта России» уже с 2015 г. отказалась от бумажных писем и доставляет уведомления и заказные письма госорганов в электронном виде, замечает представитель предприятия Максим Стулов / Ведомости

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил придать юридический статус электронной почте, заявил в среду вице-премьер Аркадий Дворкович. Его слова передает ТАСС. «Он дал указание внести изменения, скорее всего, в Гражданский кодекс, не только в налоговое законодательство», – рассказал Дворкович (здесь и далее цитата по ТАСС). Также Дворкович отметил необходимость формирования реестра электронных адресов. «Адресное пространство в интернете должно стать юридически значимым», – пояснил Дворкович.

Дворкович отвечал на жалобу предпринимателя, посетовавшего на то, что он вынужден отправлять «Почтой России» документы в Федеральную налоговую службу (ФНС). Служба также отвечает по почте: электронные письма не имеют юридического статуса.

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