Технологии / ИТ-бизнес

Apple представила обновленный iPad для учащихся

Цену на гаджет, ориентированный на очень конкурентный рынок, компания решила не снижать
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Apple сегодня официально представила новую версию планшета iPad для школьников и студентов, пишет Reuters. Его основное отличие - более мощный процессор и интегрированные обучающие программы.

Apple рассчитывает, что новый iPad составит конкуренцию дешевым ноутбукам и планшетам, работающим на операционных системах Google и Microsoft, (стоимостью менее $200) и пользующимся спросом у американских школ. Недорогие устройства для использования в классе рассматриваются как способ привлечения молодых потребителей, отмечает агентство. Reuters указывает, что презентация обновленного устройства в Чикаго прошла весной, в начале «закупочного сезона» в американских школах, когда они решают, какие электронные устройства купить на следующий учебный год.

Ширина экрана нового устройства составляет 9,7 дюйма, вес - 500 г, толщина — всего 7,5 мм.

Стоимость iPad для учащихся по-прежнему составит $299, для других покупателей - $329. К iPad можно приобрести отдельно стилус Apple Pencil за $89 или $99 соответственно. Устройство будет выпускаться в трех цветах — серебряном, сером и золотом. К планшету также подойдет стилус от Logitech за $49.

Цену устройства компания снижать не стала несмотря на суровую конкуренцию в этом секторе рынка. Reuters отмечает, что соответствующие образовательным требованиям лэптопы на Chrome OS от Dell стоят в США от $189.

Экран устройства оснащен сканером TouchID, распознающим владельца устройства по отпечаткам пальцев. Также планшет имеет две встроенные камеры (на передней и задней панелях), функцию LTE. Время работы устройства без зарядки составляет около 10 часов. «Современная 64‑битная архитектура. Четыре ядра. Более 3,3 млрд транзисторов. Можно сказать и короче: скорость iPad поражает. Поэтому он отлично подходит для работы с видео 4K, игр со сложной графикой и новейших приложений с дополненной реальностью», - говорится на сайте производителя.

Одновременно устройство позволяет работать в нескольких приложениях. В новом планшете также предусмотрена технология дополненной реальности (AR), позволяющая соединить на экране виртуальные объекты и реальный мир. К устройству можно подключить любую Bluetooth-клавиатуру. iPad поддерживает передачу данных по Wi‑Fi со скоростью до 866 Мбит/с.

Функция Shared iPad позволяет нескольким пользователям работать с планшетом. Размер бесплатного места в хранилище iCloud для учащихся увеличен с 5 ГБ до 200 ГБ.

В России новый iPad поступит в продажу в мае 2018 г.

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