Технологии / Интернет и digital

Lenovo закрыла мобильное подразделение в Восточной Европе

Продажи смартфонов компании в России сильно упали
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Lenovo расформирует подразделение, занимавшееся маркетингом и продажами смартфонов в Восточной Европе, России и странах СНГ, а его руководитель Алексей Клочков покинет компанию. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник компании - партнера нескольких ритейлеров и подтвердил сам Клочков.

Уход Клочкова из компании подтвердил и официальный представитель Lenovo. О том, что мобильное подразделение East EMEA, входящее в глобальную Lenovo Mobile Business Group, упразднено, говорят источники в Lenovo и ритейлере - партнере производителя.

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