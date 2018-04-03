Lenovo закрыла мобильное подразделение в Восточной Европе

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В штучном выражении долю бренда Lenovo, а также принадлежащего ей бренда Motorola (его продажи в России Lenovo начала в июне 2017 г.) на российском рынке один из собеседников «Ведомостей» оценивает примерно в 2% Михаил Метцель/ТАСС

Lenovo расформирует подразделение, занимавшееся маркетингом и продажами смартфонов в Восточной Европе, России и странах СНГ, а его руководитель Алексей Клочков покинет компанию. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник компании - партнера нескольких ритейлеров и подтвердил сам Клочков.

Уход Клочкова из компании подтвердил и официальный представитель Lenovo. О том, что мобильное подразделение East EMEA, входящее в глобальную Lenovo Mobile Business Group, упразднено, говорят источники в Lenovo и ритейлере - партнере производителя.