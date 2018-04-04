Apple разрабатывает iPhone с вогнутым дисплеем

Функция бесконтактного управления позволит управлять iPhone жестами Андрей Гордеев / Ведомости

Apple тестирует для будущих версий iPhone изогнутый внутрь дисплей, а также систему бесконтактного управления гаджетом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Это должно сильнее выделить ключевой премиальный продукт компании на все более тесном рынке.

Как отмечает агентство, в последние версии iPhone уже встроена функция 3D Touch. Благодаря ей дисплей по-разному реагирует на прикосновения пальцев в зависимости от силы нажатия.

Новая функция бесконтактного управления позволит пользователям iPhone давать устройству команду, делая жест пальцами над дисплеем, без прикосновения. Гаджет сможет с высокой точностью определять расстояние от экрана до пальцев пользователя. На разработку и внедрение новой технологии может уйти как минимум два года, уточнил один из источников информагентства.

iPhone с вогнутым дисплеем будет конкурировать с последними моделями смартфонов Samsung, дисплей которых загнут по краям. На данный момент у всех моделей iPhone плоский дисплей, но ряд производителей уже используют датчики движения для распознавания жестов над поверхностью дисплея.

Дисплей на органических светодиодах (технология OLED) можно разработать гибким в отличие от жидкокристаллического дисплея, который использовался в версиях iPhone до модели X, отмечает Bloomberg.

Apple продолжает работать над новой технологией, известной как MicroLED-дисплей (дисплей c неорганическими светодиодами уменьшенного размера). Но на разработку такого дисплея компании потребуется от трех до пяти лет, сообщал Bloomberg в прошлом месяце.

На данный момент Apple находится на ранней стадии исследований и разработки изогнутого дисплея на основе OLED-технологии и MicroLED-дисплея, компания может отказаться от них в любой момент. Представитель Apple не стал комментировать данную информацию.

Несколько лет назад Samsung разработал систему Air Gestures, позволяющую пользователям принимать вызовы и перелистывать web-страницы при помощи жеста руки над верхней частью телефона. Исследовательская группа Google ATAP активно занимается разработкой аналогичной технологии – Project Soli. Project Soli представляет собой радар на миниатюрном чипе, который можно встроить в любое устройство. Project Soli будет распознавать жесты пальцами с точностью до менее 1 мм.

Система бесконтактного управления Apple предполагает выполнение жестов ближе к дисплею, чем Project Soli, известно источнику, знакомому с ситуацией. Основное отличие системы Apple в том, что новая технология будет встроена в сам дисплей, а не в датчик движения на лицевой панели смартфона, как в последних устройствах Samsung, отметил источник.

На данный момент у Apple есть и краткосрочные планы по использованию технологии OLED, заявили источники. В 2018 г. компания собирается выпустить второй iPhone с типом экрана OLED (первым был iPhone X). Новая модель будет имет 6,5-дюймовый экран, а не 5,8-дюймовый, как у iPhone X.