Роскомнадзор заблокировал почти триста доменов Google



Технические домены и адреса Google внесены в реестр запрещенных ресурсов на основании требования Генеральной прокуратуры – в связи с ограничением доступа к сервису Zello (на фото) Сергей Коньков / ТАСС

Роскомнадзор заблокировал 286 ip-адресов и 285 доменов, принадлежащих Google, – их использует приложение Zello, передает «Интерфакс» заявление службы. Технические домены и адреса Google внесены в реестр запрещенных ресурсов на основании требования Генеральной прокуратуры – в связи с ограничением доступа к сервису Zello.

По данным некоммерческой организации «Роскомсвобода», блокировка ip-адресов и доменов Google происходит с 6 апреля. Под блокировкой находятся ip-адреса, принадлежащие домену http://googleusercontent.com/.

Технический домен используется Google для размещения служебного контента собственных ресурсов.

В Роскомнадзоре заверяют, что включение технического домена Google в реестр запрещенных ресурсов не должно повлиять на работу других сервисов интернет-компании. Как скажется на их работе блокировка технических ip-адресов, предсказать нельзя, считает глава «Роскомсвободы» Артем Козлюк. Компании распределяют ip-адреса автоматически, кроме того, есть такое понятие, как динамический ip-адрес: сегодня его использует один ресурс, через неделю - другой. Поэтому теоретически блокировка может повлиять на работу в России сервисов самого Google и других web-сайтов, предполагает он. А вот работе самой Zello блокировка может никак не помешать, считает Козлюк.

Роскомнадзор уже год – с конца апреля 2017 г. – пытается заблокировать в России Zello. Ее руководство не передало Роскомнадзору информацию о компании, необходимую для внесения в реестр организаторов распространения информации. 23 марта это года Роскомнадзор выдал рекомендации операторам провести эксперимент – ограничить доступ к Zello: служба предписывала заблокировать 36 подсетей, 26 из которых принадлежат Amazon. Эти подсети содержат почти 15 млн ip-адресов, из них 13,5 млн принадлежат Amazon. Но затем Amazon попросил Zello не использовать его сервисы для обхода блокировок в России, говорил в эфире «Эха Москвы»один из основателей Zello Алексей Гаврилов. Сервис начал обходить блокировку с помощью другой платформы, сообщил Гаврилов, но не сказал какой. Сайт https://zello.com/ был доступен в среду, 11 апреля, и позволял скачать приложения рации, убедился корреспондент «Ведомостей».

В пресс-службе Роскомнадзора не ответили на запрос «Ведомостей», будет ли ведомство блокировать ip-адреса Amazon. Представитель Google отказался от комментариев. «Ведомости» ожидают ответа от Алексея Гаврилова.

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