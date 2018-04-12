Роскомнадзору удалось заблокировать Zello в России

Приложение получило большую популярность среди водителей-дальнобойщиков - например, в России они использовали онлайн-рацию для координации забастовок против введения системы «Платон» Сергей Коньков / ТАСС

Роскомнадзору спустя год удалось заблокировать онлайн-рацию Zello в России. Об этом «Ведомостям» рассказал сооснователь сервиса Алексей Гаврилов. Он подтвердил, что последняя из попыток блокировки Роскомнадзора действительно нарушила работу Zello в России. Сейчас сервис доступен для российских пользователей только через VPN, сообщил Гаврилов.

Zello – приложение для различных платформ (iOS, Anroid, Windows), которое позволяет обмениваться голосовыми сообщениями по интернету. Принцип похож на рацию: пользователи не могут разговаривать параллельно, только по очереди. Но, в отличие от обычных раций, Zello работает везде, где есть интернет. Приложение получило большую популярность среди водителей-дальнобойщиков - например, в России они использовали онлайн-рацию для координации забастовок против введения системы «Платон».

Роскомнадзор пытается заблокировать неугодный мессенджер с 10 апреля 2017 г. — руководство Zello не передало ведомству информацию о компании, необходимую для внесения в реестр организаторов распространения информации. Сооснователь Zello объяснял отказ тем, что включение в реестр потребует от сервиса в том числе хранить данные и общение всех пользователей на серверах в России. Но на Россию у Zello приходится лишь 10% аудитории сервиса, объяснял Гаврилов в интервью РБК.

Попытки Роскомнадзора заблокировать Zello долгое время не приносили плодов. Команда приложения использовала специальные технологии обхода запрета — их Zello выработала в 2014 г. во время блокировки сервиса из-за студенческих процессов в Венсуэле, говорил «Ведомостям» Гаврилов, но не уточнял, что это за технология. Роскомнадзор угрожал заблокировать почти 15 млн IP-адресов, из которых 13,5 млн принадлежат Amazon, которые использовала в том числе и Zello. Но затем Amazon попросил Zello не использовать его сервисы для обхода блокировок в России, говорил Гаврилов в эфире «Эха Москвы». Сервис начал обходить блокировку с помощью другой платформы, сообщил Гаврилов, но не сказал какой.

Недавно Роскомнадзор перешел к новому плану, обратив внимание на то, что Zello использует служебные адреса Google. 11 апреля Роскомнадзор сообщил, что заблокировал 286 ip-адресов и 285 доменов, принадлежащих Google. Ведомство объяснило их внесение в реестр запрещенных ресурсов тем, что их использует приложение Zello. По данным некоммерческой организации «Роскомсвобода», блокировка ip-адресов и доменов Google происходит с 6 апреля. Под блокировкой находятся ip-адреса, принадлежащие домену http://googleusercontent.com/. Технический домен используется Google для размещения служебного контента собственных ресурсов.

В пресс-службе Роскомнадзора на вопрос о том, планируется ли все еще блокировка ip-адресов Amazon, ответили, что эта информация «носит характер не для публичного освещения», и отказались от комментариев.