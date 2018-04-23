Технологии / Медиа

У крупнейшего в России оператора платного ТВ впервые сократилась абонентская база

Часть клиентов «Триколор ТВ» потерялась при переходе на новый формат вещания
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В I квартале 2017 г. база абонентов крупнейшего в России оператора платного ТВ «Национальной спутниковой компании» («Триколор ТВ») впервые сократилась, следует из отчета Telecom Daily. По сравнению с IV кварталом 2017 г. она уменьшилась на 80 000 (менее чем на 0,5%) подписчиков до 12,2 млн человек. Сокращение связано с тем, что в январе – марте завершилась начатая оператором в 2016 г. программа замены абонентского оборудования, поддерживающего устаревший формат сжатия видеосигнала MPEG-2 на MPEG-4, объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Переход на MPEG-4, требующий для показа телеканалов меньшей пропускной способности, позволяет оператору транслировать со спутника больше телеканалов и оказывать больше дополнительных услуг, объясняет он. Но оборудование поменяли не все абоненты, утверждает Кусков.

База пользователей «Триколора» действительно несколько сократилась из-за перехода на MPEG-4, соглашается представитель оператора. По его словам, отток коснулся в первую очередь тех абонентов, кто смотрит ТВ через «Триколор» от случая к случаю, например на даче. Он рассчитывает, что часть этих людей впоследствии вернется к оператору.

От вещания в MPEG-2 уже отказались крупные зарубежные и российские телекомпании, а также операторы, говорит представитель «Триколора». Использование более современных форматов позволяет эффективнее использовать ресурсы, удерживать стоимость услуг на одном уровне, при этом предлагая абонентам более широкий спектр телеканалов и дополнительных сервисов, утверждает он.

По данным Telecom Daily, в целом в I квартале 2018 г. по сравнению с предыдущим кварталом количество абонентов платного ТВ в России выросло менее чем на 0,01% до 42,27 млн. По сравнению с I кварталом 2017 г. прирост составил около 2%, 1-е место по количеству абонентов занимает «Триколор ТВ». На 2-м месте «Ростелеком» (9,92 млн пользователей платного ТВ), на 3-м – «Эр-телеком холдинг» (чуть более 3,34 млн). Низкие темпы роста Кусков объясняет тем, что рынок платного ТВ в России уже насыщен: проникновение услуги по домохозяйствам уже составляет 75%. В I квартале этого года ситуацию усугубило, что количество абонентов «Эр-телекома» не выросло: компания сейчас сосредоточена на интеграции приобретенных в прошлом году операторов, а свою «норму» подключений обеспечили лишь «Ростелеком» и «Орион», утверждает Кусков. Кусков также отмечает, что в январе – марте «Ростелекому» по сравнению с предыдущим кварталом удалось увеличить количество подписчиков на 140 000 и обеспечить порядка 65% всех подключений за отчетный период. Этому способствует активное строительство «Ростелекомом» сетей в регионах, объясняет он.

«Ведомости» ожидают ответов представителей «Ростелекома» и «Эр-телеком холдинга».

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике