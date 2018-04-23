У крупнейшего в России оператора платного ТВ впервые сократилась абонентская база

Андрей Гордеев / Ведомости

В I квартале 2017 г. база абонентов крупнейшего в России оператора платного ТВ «Национальной спутниковой компании» («Триколор ТВ») впервые сократилась, следует из отчета Telecom Daily. По сравнению с IV кварталом 2017 г. она уменьшилась на 80 000 (менее чем на 0,5%) подписчиков до 12,2 млн человек. Сокращение связано с тем, что в январе – марте завершилась начатая оператором в 2016 г. программа замены абонентского оборудования, поддерживающего устаревший формат сжатия видеосигнала MPEG-2 на MPEG-4, объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Переход на MPEG-4, требующий для показа телеканалов меньшей пропускной способности, позволяет оператору транслировать со спутника больше телеканалов и оказывать больше дополнительных услуг, объясняет он. Но оборудование поменяли не все абоненты, утверждает Кусков.

База пользователей «Триколора» действительно несколько сократилась из-за перехода на MPEG-4, соглашается представитель оператора. По его словам, отток коснулся в первую очередь тех абонентов, кто смотрит ТВ через «Триколор» от случая к случаю, например на даче. Он рассчитывает, что часть этих людей впоследствии вернется к оператору.

От вещания в MPEG-2 уже отказались крупные зарубежные и российские телекомпании, а также операторы, говорит представитель «Триколора». Использование более современных форматов позволяет эффективнее использовать ресурсы, удерживать стоимость услуг на одном уровне, при этом предлагая абонентам более широкий спектр телеканалов и дополнительных сервисов, утверждает он.

По данным Telecom Daily, в целом в I квартале 2018 г. по сравнению с предыдущим кварталом количество абонентов платного ТВ в России выросло менее чем на 0,01% до 42,27 млн. По сравнению с I кварталом 2017 г. прирост составил около 2%, 1-е место по количеству абонентов занимает «Триколор ТВ». На 2-м месте «Ростелеком» (9,92 млн пользователей платного ТВ), на 3-м – «Эр-телеком холдинг» (чуть более 3,34 млн). Низкие темпы роста Кусков объясняет тем, что рынок платного ТВ в России уже насыщен: проникновение услуги по домохозяйствам уже составляет 75%. В I квартале этого года ситуацию усугубило, что количество абонентов «Эр-телекома» не выросло: компания сейчас сосредоточена на интеграции приобретенных в прошлом году операторов, а свою «норму» подключений обеспечили лишь «Ростелеком» и «Орион», утверждает Кусков. Кусков также отмечает, что в январе – марте «Ростелекому» по сравнению с предыдущим кварталом удалось увеличить количество подписчиков на 140 000 и обеспечить порядка 65% всех подключений за отчетный период. Этому способствует активное строительство «Ростелекомом» сетей в регионах, объясняет он.

«Ведомости» ожидают ответов представителей «Ростелекома» и «Эр-телеком холдинга».