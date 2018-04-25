«Яндекс» за год увеличил поисковую долю в рунете

Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» сообщил, что его поисковая доля в рунете - и на стационарных компьютерах, и в мобильных устройствах - в I квартале составила 56,5%, а в I квартале прошлого года была 54,7%. В IV квартале прошлого года доля компании составляла те же 56,5%.

Компания увеличила долю на устройствах с операционной системой Android компании Google до 46,3%, в I квартале прошлого года было 38%, в IV квартале 2017 г. – 45%. Количество поисковых запросов в России выросло на 10% в сравнении с I кварталом прошлого года.

В 2015 г. «Яндекс» пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на производителей смартфонов, работающих на операционной системе Android. Те отказались предустанавливать поисковик «Яндекса». ФАС согласилась, что Google таким образом нарушает закон о конкуренции. В прошлом году американская компания подписала мировое соглашение с ФАС, а летом 2017 г. «Яндекс» договорился с производителями смартфонов о предустановке своей поисковой системы в альтернативные мобильные браузеры, среди них Samsung Internet, Xiaomi и UC Browser.

Консолидированная выручка «Яндекса» в I квартале (в сравнении с I кварталом 2017 г.) выросла на 29% до 26,6 млрд руб., или до $464 млн. Чистая прибыль – на 126% до 1,9 млрд руб. ($32,3 млн). Рентабельность по чистой прибыли составила 7%. Скорректированная чистая прибыль выросла на 7% до 4 млрд руб. ($70 млн). Скорректированный показатель EBITDA вырос на 12% до 7,7 млрд руб. ($134,5 млн). Рентабельность по EBITDA составила 29%.

«Мы уверенно начали этот год, увеличив выручку на 29%, – говорит Аркадий Волож, руководитель группы компаний «Яндекс». – Наши инвестиции приносят свои плоды». «Основными драйверами роста стали «Яндекс. Такси», «Яндекс. Вертикали», новый бизнес-юнит медиасервисы, а также эксперименты. На эти направления бизнеса пришлось более 20% общей выручки компании в I квартале», – комментирует Волож.

Большую часть выручки «Яндекс» получает от продажи рекламы. В I квартале в сравнении с I кварталом 2017 г. выручка от продажи рекламы выросла на 17%, в структуре общей выручки доходы от рекламы составили 86%. Выручка от продажи рекламы на сайтах «Яндекса» увеличилась на 22% и составила 66% общей выручки компании.