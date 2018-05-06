«Билайн» опроверг блокировку номеров по запросу правоохранительных органов

Блогер пожаловался на блокировку связи во время митинга в Москве

В салоне «Билайна», куда обратился блогер, ему сообщили, что блокировка коснулась многих абонентов Евгений Разумный / Ведомости

«Билайн» во время акции Алексея Навального в Москве 5 мая блокировал связь, написал в своем Facebook-аккаунте блогер Денис Стяжкин. По его словам, к началу субботнего митинга «Он нам не царь» на Пушкинской площади у него пропала связь, а при попытке позвонить, ему сообщили, что его номер заблокирован.

В салоне «Билайна» на Страстном бульваре, куда обратился блогер, пояснили, что блокировка коснулась многих абонентов, и это было сделано «из-за антипутинских митингов», написал Стяжкин в Facebook. В аккаунте «Билайна» в Twitter на запрос блогера ответили, что «номер был заблокирован по запросу правоохранительных органов».

Представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Анна Айбашева опровергла «Ведомостям» информацию о том, что оператор блокировал номера своих абонентов во время митинга 5 мая: «Вчера во время митинга в Москве "Билайн" не блокировал своих клиентов. Никаких подобных запросов нам не поступало. Во время массовых мероприятий иногда возможны перегрузки сети, чем, возможно, и объясняются затруднения уважаемого блогера».

В салоне блогеру сказали, что ничего не могут сделать, блокировка будет снята через какое-то время, написал Стяжкин. Как он пояснил «Ведомостям», связь появилась только около восьми вечера, то есть, когда акции протеста в России завершились.

Стяжкин отметил, что на проблемы со связью «Билайна» на Пушкинской площади жаловались и другие участники акции. Айбашева утверждает, что обращение Стяжкина было единственным. На вопрос, возникали ли подобные перегрузки сети, в центре Москвы во время других массовых мероприятий, например, Дня города, Айбашева не ответила.

«Что касается ответа службы поддержки, то в данный момент мы проверяем данную ситуацию», – добавила Айбашева. Она подтвердила подлинность Twitter-аккаунта «Билайна», куда обращался Стяжкин.

На прошлой неделе в Twitter появился фейк, выдающий себя за официальный аккаунт «Билайна». Об этом сообщала пресс-служба оператора. Фейковый аккаунт распространял от имени «Билайна» недостоверную информацию о блокировке Google Play.

В субботу во многих городах России прошли организованные Алексеем Навальным протестные мероприятия под лозунгом «Он нам не царь». Они были приурочены к инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, акции были не согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями.

Столкновения и задержания на акции Навального в центре Москвы