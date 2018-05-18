На государственном сайте «Вести.ru» рекламировался ролик об «оккупации» Крыма

Сахно в ролике призывает напоминать о судьбе Сенцова «всем русским, кого вы встретите» Скриншот ролика об Олеге Сенцове с канала «Вавилон 13» на YouTube

Журналист «Ведомостей» просмотрел на сайте «Вести.ru» ночной выпуск новостей канала «Россия 24». Перед и после сюжетов на сайте идет реклама – в этот раз среди роликов была реклама украинского проекта документального кино «Вавилон 13». В нем украинская актриса Иванна Сахно на английском языке рассказывает о революции на Украине, о том, что у России «не получилось сохранить марионеточный режим и она решила вторгнуться и захватить части Украины – сначала Крым, потом Донбасс». Режиссер-документалист Олег Сенцов был частью революции на Украине и, как утверждает Сахно в рекламе, был «похищен российскими оккупационными властями» и сидит в российской тюрьме, где «его медленно убивают».

Наша страна называет произошедшее возвращением Крыма в состав России и присоединением. В марте 2014 г. большинство жителей Крыма на референдуме проголосовали за присоединение к России.

Сенцов был задержан в Крыму в 2014 г., в 2015 г. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в попытке создания на территории Крыма террористического сообщества. Два дня назад режиссер объявил бессрочную голодовку: он требует освобождения «всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории России».

Сахно в ролике призывает напоминать о судьбе Сенцова «всем русским, кого вы встретите».

Показ ролика «Вавилон 13» на сайте «Вести.ru» не был случайностью, убедились «Ведомости» – эту же рекламу корреспонденту «Ведомостей» показали еще раз. Полная версия украинского ролика размещена в официальном канале «Вавилон 13» на YouTube. Сейчас у него всего 2600 просмотров.

«Вести.ru» и канал «Россия 24» входят в государственный холдинг ВГТРК. «Вести.ru» – один из самых популярных новостных сайтов рунета, по данным Mediascope, в среднем в месяц его посещает 9,5 млн человек.

Интернет-площадки при размещении рекламы используют не только собственные силы, но и часто сотрудничают с внешними рекламными системами, самые известные из которых – «Яндекс.Директ», Google AdSense. Такие системы или сети объединяют десятки тысяч или даже миллионы сайтов, они выступают как посредники и предлагают клиентам место на своих партнерских сайтах.

Сотрудники СМИ и рекламных агентств рассказывали «Ведомостям», что площадкам практически невозможно контролировать содержание объявлений, которые приходят от рекламных систем. Площадки могут ставить ограничения по тематике рекламы, брендам и ключевым словам в ролике, но рекламодатели и агентства умеют обходить такие фильтры, объясняют собеседники «Ведомостей». Кроме того, не всегда срабатывает модерация самой рекламной системы. Например, из-за этого реклама крупных международных брендов оказывается на пиратских сайтах.

Представитель ВГТРК узнал о показе ролика от корреспондента «Ведомостей», он отказался от комментариев. Источник в ВГТРК рассказал, что ролик о Сенцове попал на сайт «Вести.ru» через рекламную систему Facebook: «Мы немедленно ее отключили».

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