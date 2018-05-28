Apple вернула первое место по продажам смартфонов в рунете

Китайская Xiaomi была лидером всего один месяц

Рост доли рынка Apple связан с выгодными условиями рассрочки на покупку iPhone, передала «Ведомостям» коммерческий директор «Связного» Дагмара Иванова Максим Стулов / Ведомости

В апреле на iPhone пришлось 20% штучных онлайн-продаж смартфонов. Это следует из материалов партнера нескольких производителей электроники. Эти данные подтвердили сотрудники трех электронных ритейлеров. Таким образом, Apple вернула первое место по продажам смартфонов в российских интернет-магазинах, которое уступила в марте китайской Xiaomi. Из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», следует, что доля китайского производителя в апреле по сравнению с мартом сократилась на 4 п. п. до 16%, а доля Apple выросла на 2 п. п. В итоге Xiaomi разделила 2-е место с Huawei и ее суббрендом Honor.

Всего в России в апреле через интернет было продано около 230 000 смартфонов. Это примерно 13% проданных в России устройств. В офлайн- и онлайн-каналах вместе в России в апреле было продано чуть менее 1,8 млн аппаратов. На первом месте по продажам в общем зачете – Samsung (23,3% рынка). Далее следуют Huawei с Honor (17,4%), Apple (13,9%) и Xiaomi (8,7%).

По штучным продажам смартфонов в российских интернет-магазинах Apple лидировала по меньшей мере с октября 2017 г., следует из отчета. Однако в марте 2018 г. смартфоны Xiaomi потеснили iPhone с первого места. Рост спроса на Xiaomi представители компании и представитель «Евросети» Александра Перцева ранее объяснили удачным, с точки зрения российских покупателей, соотношением цены и качества устройств. А сотрудник одного из ритейлеров и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предполагали, что популярности Xiaomi способствовали распродажи смартфонов на Tmall – торговой площадке AliExpress, созданной специально для России.

То, что доля Xiaomi в онлайн-продажах сократилась, можно связать со снижением интенсивности распродаж, считает Муртазин. По его прогнозу, распродажи активизируются по мере выхода на рынок новых моделей. Лидерство iPhone в продажах интернет-магазинов Муртазин объясняет тем, что в России смартфоны в высоких ценовых сегментах традиционно лучше продаются через интернет. Apple увеличила свою долю в онлайн-продажах не только в апреле, но и в целом за первые четыре месяца года (по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.). Об этом говорит представитель «М.видео» Валерия Андреева.

Рост доли рынка Apple связан с выгодными условиями рассрочки на покупку iPhone, передала «Ведомостям» коммерческий директор «Связного» Дагмара Иванова. Также в апреле на продажи повлияло появление лимитированных серий iPhone 8 Red и iPhone 8 Plus Red, отмечает она.

Маркетинговыми акциями объясняет рост продаж iPhone в рознице МТС и представитель этого оператора Алексей Меркутов.

Онлайн-продажи смартфонов в «М.видео» в январе – апреле 2018 г. выросли вдвое, тогда как весь рынок в целом – на 20%, утверждает она. Высокую динамику онлайн помимо Apple демонстрируют Huawei/Honor, Xiaomi, Nokia, перечисляет Андреева.

Представители Apple и Xiaomi отказались от комментариев. Представители Huawei не ответили на вопросы «Ведомостей».

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