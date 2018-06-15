Apple хочет сэкономить на экранах для iPhone

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В новой линейке iPhone две из трех моделей должны быть оснащены OLED-экранами, говорят знакомые с планами Apple люди Е. Ширинкина / Ведомости

Apple планирует использовать жидкокристаллические дисплеи на большинстве iPhone, продажи которых начнутся этой осенью, утверждают люди, имеющие отношение к ее цепочке поставок. Это противоречит тому, что ожидали аналитики. Также компания хочет использовать ЖК-экраны и в следующем году. Это позволяет предположить, что переход на новые и более дорогие OLED-дисплеи произойдет медленнее, чем казалось год назад. Тогда Apple готовилась к выпуску iPhone X, своего первого смартфона с OLED-экраном. Как утверждают аналитики, спрос на него оказался слабее изначальных прогнозов в основном из-за цены, которая начинается с $999.

Apple отказалась от комментариев. Во время телеконференции с аналитиками в мае руководители компании заявили, что в I квартале 2018 г. iPhone X был самым продаваемым смартфоном из ее последней линейки моделей. Но на большинстве продаваемых iPhone по-прежнему установлены ЖК-дисплеи, отмечают аналитики. Цены на самые дорогие из них, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, начинаются с $699 и $799 соответственно.