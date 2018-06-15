Apple хочет сэкономить на экранах для iPhone
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Apple планирует использовать жидкокристаллические дисплеи на большинстве iPhone, продажи которых начнутся этой осенью, утверждают люди, имеющие отношение к ее цепочке поставок. Это противоречит тому, что ожидали аналитики. Также компания хочет использовать ЖК-экраны и в следующем году. Это позволяет предположить, что переход на новые и более дорогие OLED-дисплеи произойдет медленнее, чем казалось год назад. Тогда Apple готовилась к выпуску iPhone X, своего первого смартфона с OLED-экраном. Как утверждают аналитики, спрос на него оказался слабее изначальных прогнозов в основном из-за цены, которая начинается с $999.
Apple отказалась от комментариев. Во время телеконференции с аналитиками в мае руководители компании заявили, что в I квартале 2018 г. iPhone X был самым продаваемым смартфоном из ее последней линейки моделей. Но на большинстве продаваемых iPhone по-прежнему установлены ЖК-дисплеи, отмечают аналитики. Цены на самые дорогие из них, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, начинаются с $699 и $799 соответственно.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}