Число платных подписчиков музыкальных сервисов Mail.ru Group превысило 1,5 млн

Платная подписка на эти сервисы появилась в апреле прошлого года Евгений Разумный / Ведомости

Число активированных платных и пробных подписок в социальных сетях «В контакте», «Одноклассники» и мобильном приложении Boom в июне превысило 1,5 млн, рассказал «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.

Платная подписка на музыкальные сервисы «В контакте», «Одноклассники» и Boom появилась в апреле прошлого года. В ноябре прошлого года Mail.ru Group сократила время бесплатного прослушивания музыки в фоновом режиме в этих сервисах до получаса, говорил «Ведомостям» представитель компании United Media Agency (UMA, заключает лицензионные договоры от имени Mail.ru Group). Для того чтобы прослушивать музыку дольше 30 минут, пользователь может оформить подписку, за которую он ежемесячно должен выплачивать 149 руб., получив доступ к музыкальным сервисам всех трех социальных сетей.

«Ни один из стриминговых сервисов в мире не предоставляет возможности бесплатно прослушивать музыку в фоновом режиме», - говорил «Ведомостям» представитель UMA. Выручку от продажи подписки получают сами мейджоры и правообладатели, говорится в сообщении компании. Источник на музыкальном рынке сказал «Ведомостям», что, как правило, большая часть от продажи цифровых прав уходит именно правообладателям.

Введение платной подписки и ограничение в прослушивании музыки в фоновом режиме связано в первую очередь с требованиями правообладателей, говорил «Ведомостям» представитель «В контакте». Крупные правообладатели не раз обвиняли Mail.ru Group, а особенно ее самый растущий актив – «В контакте» – в пиратстве. Доходы от подписки будут перераспределяться между правообладателями согласно условиям договоров с ними, уточнил представитель UMA. Суммы вознаграждений могут меняться в зависимости от того, сколько раз прослушали произведения конкретного лейбла. Сколько пользователей решили оформить подписку за месяц, представитель UMA не раскрывает.

Правообладатели в беседе с «Ведомостями» никогда не скрывали: их главная цель – легализовать «В контакте», основной, по их мнению, источник пиратства в рунете. На протяжении нескольких лет Mail.ru Group вела переговоры с крупными правообладателями о лицензировании музыки, одновременно правообладатели пытались судиться с «В контакте». Весной 2014 г. Universal Music, Sony Music и Warner Music подали иски к социальной сети с требованием возместить им 50 млн руб. материального ущерба и удалить треки нескольких исполнителей. Но суды решили, что социальная сеть – добросовестный посредник и не может отвечать за контент, который загружают пользователи.

«Самая сложная задача для наших сервисов — это поиск баланса между интересами пользователей и стандартами правообладателей. И нам кажется, что это получилось: мы построили крупнейший легальный музыкальный сервис, сохранив все возможности и пользовательский контент. Мы продолжаем работу над увеличением библиотеки аудиотреков и развитием продукта», – цитируют в сообщении генерального директора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

В 2016 г. доходы звукозаписывающей индустрии в России выросли на 13,5% до $63,1 млн, по данным Международной федерации звукозаписывающей индустрии. Больше половины доходов правообладателей приходится на продажи цифровой музыки – 56%, или $35,5 млн; сервисы, работающие по подписке, заработали $12,7 млн. Данных за 2017 г. пока нет. По итогам 2016 г. число платных подписчиков сервиса «Яндекс.Музыка» и музыкальных приложений на его основе превысило 250 000 человек, говорил «Ведомостям» руководитель сервиса Андрей Гевак. Данные за 2017 г. компания не раскрывает.

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