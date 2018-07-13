МТС будет продвигать в России смартфоны Asus

Это может значительно увеличить долю тайваньского производителя на рынке

Статья опубликована в № 4608 от 13.07.2018 под заголовком: Asus подключилась к МТС

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Asus и МТС будут сотрудничать на стадии проектирования новых продуктов Евгений Разумный / Ведомости

Asus и МТС подписали соглашение, согласно которому оператор становится основным продавцом смартфонов компании в России. Соглашение предусматривает проведение совместного маркетинга и продвижение смартфонов Asus. Например, МТС будет возвращать часть стоимости купленного в ее рознице смартфона на мобильный счет абонента, предлагать аппараты в рассрочку и, возможно, особые условия кредитования их покупки в МТС-банке. Некоторые модели смартфонов Asus будут продаваться только в сети МТС.

По данным партнера нескольких производителей электроники (их подтвердили сотрудники двух ритейлеров), в мае 2018 г. Asus занимала около 2,5% российского рынка смартфонов в натуральном выражении. Доля ее аппаратов в продажах офлайн-розницы – 2%, интернет-магазинов – 5%.