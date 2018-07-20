Dr.Web сможет требовать блокировки вредоносных сайтов

Вредоносные ресурсы выявляют специалисты компаний в процессе работы или по жалобам от клиентов по каналам техподдержки, объясняет представитель Dr.Web vk.com/drwebuser

Антивирусная компания Dr.Web сможет выбирать интернет-ресурсы с вредоносным содержанием и требовать блокировки их доменов. Для этого она получила статус компетентной организации от Координационного центра национального домена сети интернет – администратора национальных доменов верхнего уровня «.рф» и «.ru», сообщили сегодня стороны соглашения.

Домен дает «адрес» разным объектам в сети – и сайтам, и почтовым ящикам, и командным серверам, управляющим бот-сетями или вирусами, перечисляет представитель центра. То есть если заблокировать домен сайта, то доступ к сайту прекратится, указывает представитель координационного центра, хотя сама блокировка доменов несколько шире. По его словам, домены всех объектов могут попасть под блокировку по запросу компетентной организации при координационном центре.

Таких компетентных организаций уже девять. Кроме Dr.Web это Центробанк, Роскомнадзор, российский центр реагирования на компьютерные инциденты RU-CERT, компании по кибербезопасности Group-IB, «Лаборатория Касперского», Bi.Zone, а также Региональный общественный центр интернет-технологий и некоммерческая организация «Лига безопасного интернета». Вредоносные ресурсы выявляют специалисты компаний в процессе работы или по жалобам от клиентов по каналам техподдержки, объясняет представитель Dr.Web, и полномочия компетентной организации как раз позволяют прямо и эффективно с ними бороться.

Всего эти организации помогли заблокировать 5108 доменов за 2017 г., следует из данных Координационного центра. При этом владельцы доменов всегда могут пойти на сотрудничество: 189 администраторов доменов устранили проблему еще до того, как блокировка вступила в силу, а 139 – после, чтобы вернуться к работе, указывает статистика центра за 2017 г. Для сравнения – реестре запрещенных сайтов «Роскомсвободы» сейчас около 123 000 адресов.

Сам Координационный центр не занимается досудебной блокировкой ресурсов, объясняет его директор Андрей Воробьев. Он только выбирает компетентные организации и дает им ограниченный перечень оснований, чтобы потребовать блокировки. В этот перечень входит распространение вредоносного программного обеспечения, фишинг, несанкционированный доступ к информационным системам и управление бот-сетями, перечисляет Воробьев.

Это только технически доказуемое и однозначное вредительство – оно не подразумевает дополнительных споров, как, например, в случае с конфликтами по авторским правам, не требуется вмешательства правоохранительных или госорганов, объясняет он. В результате такие блокировки не переходят в судебные разбирательства и проходят гораздо быстрее, сокращая количество пострадавших, подытоживает Воробьев.